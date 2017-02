Na kosilu pri jasnovidki SARI MEMIĆ

Čeprav je Sara Memić videla nekatere resnične dogodke iz moje preteklosti, znala opisati natančno lokacijo naše pisarne in mize, kjer običajno sedim, me je najbolj prevzela s svojo neposrednostjo, ognjevitostjo in sposobnostjo, da človeka sprejme natanko takšnega, kot je.

V novi številki revije Naja poleg ostalih zanimivih zgodb ne zamudite zanimivega pogovora s Saro Memić, jasnovidko, ki se ji ni treba več dokazovati.

Ste modra ženska, z nasveti ste pomagali številnim. Kako ste se vi uprli temu, da bi vas življenje pokvarilo?

Da ostaneš pošten, moraš predvsem spoštovati sebe, potem pa lahko spoštuješ tudi druge. Ni pomembno, kakšne lase imaš, kakšno barvo kože ali kako visok si. Pomembno je, kaj boš naredil iz svojega življenja ...

Si nikoli niste želeli nazaj v rodno Banjaluko?

V Sloveniji sem doživela res veliko lepega, spoznala sem čudovite prijatelje, ki jih ne bi nikoli zamenjala. Čas je naredil svoje, zaljubila sem se v to deželo in ljudi. Nikakor se ne strinjam z bedastim stereotipom, da so Slovenci trmasti. Vsak človek je dragulj, ki ga je treba izbrusiti. Še največji lopov na svetu je bil rojen s čistim srcem. Življenje kvari ljudi! ...

Želim narediti nekaj pomembnega, pustiti pečat. Mogoče se komu sliši smešno in naivno, ampak moja življenjska želja je, da pomagam ljudem. Da pomagam slepim in gluhim otrokom, da pomagam tistim, ki od nas upravičeno pričakujejo, da smo njihovo sonce in njihove roke. To ni farsa. Vsak, ki me pozna, ve, da je to v meni, da sem ženska, ki želi pomagati.

Soočili ste se s težko preizkušnjo, ko vam je v nesreči umrl mož, da se bo to zgodilo, pa ste vedeli že na dan poroke. Kakšna je bila vajina ljubezen?

V ljubezni sem imela nepopisno srečo in iz srca ti želim, da bi takšno ljubezen doživela tudi ti. (se zamisli) Pa ne samo tebi, vsem! In drage moje, iskreno vas prosim – ko najdete svojo ljubezen, ga ne sprašujte, kje je bil in zakaj se vam ni oglasil. To ni pomembno, pomembno je samo, da se vrne, da je zdrav. Ženska mora biti iskrena, a hkrati modra. Ko se moški vrne v tvoj objem, mu speci dobre domače palačinke in ni ženske, ki bi te lahko nadomestila – niti Brigitte Bardot, ne Ava Gardner, niti Melanija ...

