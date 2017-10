Slovenci so doma prav na plesnem vrhu. (Foto: Dejan Zečević)

Na Danskem je potekalo svetovno prvenstvo v hip hopu, breakdanceu in electric boogiju in med več kot 3 000 plesalci so slavili prav Slovenci. Vsi plesalci, ki so se udeležili tekmovanja, so prišli v finale, plesalci slovenske ekipe v breakdanceu pa je postali svetovni prvaki. Slavili so tudi posamezni mladinci, Elias Ljubec je pristal na odličnem drugem mestu, prav tako Petra Rajh. Nik Šuler je pristal na četrtem mestu v breakdance solo člani, Jaka Slekovec si je priplesal peto mesto hip hop solo mladinci in 21. mesto hip hop battle mladinci.



"Ob zmagi se počutimo neverjetno, saj takšnega velikega uspeha vseeno nismo pričakovali, vložili smo res veliko dela in truda v tekmovanje ter nekako pričakovali vsaj kakšno medaljo. Zmagovalno ekipo so sestavljali Sandi Gabrijelčič, Nik Oblak, Nik Šuler, Saša Štrukelj, Tim Babnik in Mitja Andrejka. Člani skupine so stari med 15 in 24 let," nam navdušeno povedo ter dodajo, da ples še vedno ni ravno odmeven v medijih: "Športni portali oziroma mediji na splošno običajno ne objavljajo novic o dosežkih v plesu, saj je to veliko manj zanimiv šport, kot sta nogomet in košarka. Na žalost smo navajeni, da ples ni tako popularen kot ostale športne panoge, najverjetneje zato, ker je to tudi umetnost in ne samo šport."