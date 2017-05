NAGRADNA IGRA: Spoznajte neverjetne akrobate v Cirque du Soleil

Cirque de Soleil (Foto: Izvajalec)

Po skoraj leto dolgem čakanju prihajajo s svojo klasiko - Varekai! Veličastnost kanadske artistične skupine Cirque du Soleil si v ljubljanski dvorani Stožice oglejte med 2. in 4. junijem 2017.

Za vas smo pripravili tudi nagradno igro.

NAGRADNO VPRAŠANJE: Iz katere države prihaja Cirque de Soleil?

nagrade:

2x srečanje z akrobati iz Cirque de Soleil

5x 2 brezplčani vstopnici za ogled predstave Cirque de Soleil

Odgovore z osebnimi podatki pošljite na spletni naslov: igra@pop-tv.si

Žrebanje bo potekalo 19. maja po 15. uri.

Prvi junijski konec tedna bo v Sloveniji nedvomno v znamenju Cirque du Soleil. Število še razpoložljivih mest za ogled neverjetne predstave Varekai pa je zaradi prenosljivih vstopnic iz preteklega leta omejeno, zato si svoj sedež čimprej. Gre za prvi obisk velikih kanadskih virtuozov, ki v svojih predstavah povezujejo preko 1300 artistov iz več kot 50 držav z vsega sveta. Nepozabna doživetja so uprizorili že v več kot 400 svetovnih mestih in navdušili 160 milijonov oboževalcev. Cirque du Soleil se v svetu trenutno predstavlja z 20 različnimi predstavi, v Slovenijo pa prihaja z dih jemajočimi virtuozi in vrtoglavimi akrobacijami predstave Varekai, ki presega vse razumske meje človeških zmogljivosti.



O predstavi Varekai:

V globinah gozda na vrhu vulkana obstaja čudoviti svet, kjer je vse mogoče, to je Varekai ... Z neba se spusti osamljeni mladenič in zgodba Varekaia se lahko začne. Znajde se v meglicah čarobnega gozda in pred njim se odpre pisan svet, prežet s fantazijskimi bitji. Mladi mož odleti v nepozabno dogodivščino, tekom katere na novo spoznava čudesa ter skrivnosti sveta in uma.