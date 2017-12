Najbolj nenavadni novoletni običaji

Danci s stola dobesedno skočijo v novo leto. (Foto: iStock)

Ob takšnih in drugačnih novoletnih zaobljubah, ki si jih ob izteku leta zadajo številni, ljudje novo leto pozdravljajo tudi z različnimi običaji. Eni mečejo sladoled, drugi zažigajo strašila, nekateri pa mislijo, da jim bo srečo prineslo pretepanje. Medsebojni obračuni s pestmi pa niso nujno najbolj nenavadna tradicija, povezana s koncem starega in začetkom novega leta.

Na Danskem za najdaljšo noč v letu prihranijo neuporabljene posode in krožnike, vse, kar se lahko razbije, 31. decembra pa te kose brez usmiljenja zalučajo v vrata svojih prijateljev in družinskih članov ter jim tako zaželijo srečo. To pa ni edina danska tradicija.

Vse, kar se lahko razbije, na Danskem za srečo treščijo v vrata. (Foto: Thinkstock)

Eden od običajev, ki ga Danci obožujejo, je tudi ta, da opolnoči splezajo na stole in za srečo dobesedno skočijo v novo leto.

V Ekvadorju novo leto opolnoči pozdravijo s prižiganjem strašil, ki jih za boljšo gorljivost predhodno napolnijo s papirjem. Da bi jih v novem letu spremljala sreča, pa zažigajo tudi fotografije, ki so zaznamovale prejšnje leto.

Podobno tradicijo imajo v Panami, kjer izdelujejo lutke v svoji ali podobi slavnih ljudi in jih na novega leta dan prižgejo.

Novo leto namesto s prižiganjem raket zaznamujejo z zažiganjem lutk. (Foto: Thinkstock)

Na Filipinih je blagostanje povezano z denarjem. Kovance simbolizira vse, kar je okroglo, zato naj bi za zdravje in srečo poskrbeli okrogli sadeži, oblačila, vse, kar je ovalne oblike.

Boste izbrali bele ali rdeče, za mir ali več ljubezenske sreče? (Foto: Thinkstock)

Barve pa imajo velik pomen v južnoameriških državah, še posebej pomembno je primeren odtenek izbrati za spodnje perilo. Vsaka barva namreč zaznamuje svojo pot usode. Rdeče spodnje hlače pomenijo, da bo oseba, ki jih nosi, v novem letu našla ljubezen, zlata prinaša bogastvo, bela barva pa mir.

Na Japonskem je ob menjavi leta treba zvoniti. In to natanko 108-krat. Japonci verjamejo, da jim bo običaj, ki je nastal v povezavi z budistično tradicijo, prinesel brezmadežnost. Za izobilje sreče pa se je treba ob vstopu v novo leto tudi veliko smejati.

Perujci si za srečo podelijo udarce. (Foto: iStock)

Čeprav najbrž ni najbolj nenavadne tradicije, bi se perujski novoletni običaj z lahkoto uvrstil na sam vrh. V eni od tamkajšnjih vasi konec decembra organizirajo festival Takanakuy, kar v prevodu pomeni "udariti drug drugega". In Perujci udarce jemljejo skrajno resno, saj verjamejo, da bodo s pretepanjem premostili medsebojne razlike in leto začeli popolnoma enakopravno.

Na Škotskem mora tisti, ki prvi prestopi hišni prag, za srečo s seboj prinesti darilo. (Foto: iStock)

Pozor, leti, leti, leti ...

Če boste novo leto slučajno pričakali v Portoriku, pazite, ko boste hodili v bližini stavb. V nekaterih predelih je namreč dobro poznan običaj odganjanja zlih duhov, da ob praznovanju novega leta čez okno zlijejo vedro vode.

V Kolumbiji upajo, da bo leto, ki prihaja, polno potovanj. V ta namen s sabo ves 1. januar nosijo kovček.

V nekaterih predelih Južne Afrike pa je treba biti še bolj pazljiv, saj vam lahko na glavo prileti kaj več kot vodni tuš. Po običaju se namreč na staro leto znebijo starega pohištva, tako da ga vržejo kar čez okno.

V Belgiji jemljejo živino zelo resno oziroma vsaj tako, da kmetje srečno novo leto obvezno najprej zaželijo svojim kravam.

Podoben običaj imajo v Romuniji, kjer se lastniki poskušajo pogovarjati s svojimi kravami. Če komunikacija steče, jim to prinaša srečo v novem letu.

V Romuniji za srečo ob novem letu prav tako v reko odvržejo kovanec.

Okroglo simbolizira izobilje. (Foto: iStock)

Kruh ob steno ali sladoled na tla

Čeprav sladoled najbolj paše ob poletni pripeki, si ga Švicarji radi privoščijo za novo leto. A ga zaradi mraza ne uživajo, verjamejo namreč, da srečo prinese kepica, ki pristane na tleh.

Irci s kruhom tolčejo ob steno, da bi se znebili zlih duhov.

Preprosto francosko. V Franciji na silvestrovo ne gre brez palačink, ki jih Francozi pojedo v enormnih količinah.

V Boliviji pa v slaščice zapečejo kovance, in kdor zagrize vanje, bo v novem letu zelo srečen.

12 jagod grozdja je vse, kar za srečo v novem letu potrebujejo Španci. A le če si zmoreš opolnoči zatlačiti v usta vseh 12 hkrati.

Španci si v usta natlačijo 12 grozdnih jagod hkrati. (Foto: Thinkstock)

Estonci verjamejo, da se je treba za obilno leto najprej obilno najesti. V ta namen 1. januarja obvezno pojedo sedem obrokov.

Čilenci praznujejo skupaj s pokojniki. (Foto: iStock)

V Čilu najdaljšo noč v letu preživijo s svojimi najbližjimi, med katerimi ne manjkajo tudi tisti, ki so jih že zapustili. Da bi jim bili čim bliže, novo leto pričakajo na pokopališčih, kjer na grobovih tudi zaspijo.

Na Finskem dogajanje v prihajajočem letu prerokujejo iz oblike, ki jo v vodi naredi tekoči kositer, ko ga vlijejo v vedro.

Pogumni Rusi pa v Sibiriji skačejo v zamrznjena jezera, v katera predhodno naredijo luknje in jih zaščitijo z lesenim ogrodjem. Najbolj odporni proti mrazu se podviga lotijo popolnoma goli.