Najdebelejša ženska na svetu shujšala za 323 kg, a umrla zaradi zastrupitve krvi

37-letna Egipčanka, ki je s pol tone veljala za najdebelejšo žensko na svetu, je danes v bolnišnici v Abu Dabiju umrla zaradi zastrupitve krvi. Zastrupitev je bila posledica vnetja med zdravljenjem. Od marca, ko so ji z operacijo zmanjšali želodec, je sicer v treh mesecih izgubila 323 kilogramov.

Egipčanka Eman Ahmed Abd El Ati je tehtala okrog 500 kilogramov in 25 let ni zapustila svoje hiše v Aleksandriji, dokler ni februarja poletela v Mumbai na operacijo za zmanjšanje želodca. Po tekočinski dieti, ki je pripomogla k izgubi teže, so ji marca uspešno opravili poseg za zmanjšanje želodca. V treh mesecih po posegu je izgubila 323 kilogramov.

Po operaciji so jo prepeljali v bolnišnico v Abu Dabi v Združenih arabskih emiratih, kjer naj bi se njeno stanje izboljšalo. Tako je lahko po dveh letih prvič dvignila roko, kar ji je omogočilo normalno hranjenje.

Med zdravljenjem je prišlo do vnetja in posledično zastrupitve krvi, zaradi česar je danes tudi umrla, so sporočili iz bolnišnice.

Eman je umrla, stara 37 let. (Foto: AP)

Ženski so po navedbah družine v otroških letih diagnosticirali elefantiazo, bolezen, ki povzroča zatekanje udov in drugih delov telesa. Zato se praktično ni mogla premikati. Kasneje je doživela še kap in ostala priklenjena na posteljo. Borila se je še s številnimi drugimi bolezenskimi stanji, kot sta diabetes ter visok krvni tlak. Paralizirana je bila tudi desna stran njenega telesa, za kar niso ugotovili vzroka.

Njena družina je sicer indijske zdravnike obtožila, da so lagali o izgubi teže. Trdi tudi, da so jo uporabili za promocijo in jo kmalu po operaciji poslali domov. Bolnišnica, kjer so žensko operirali, je obtožbe zanikala.