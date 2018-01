Najljubša športna oblačila, v katerih boš izpolnila svojo novoletno zaobljubo!

Dejstvo, da se veliko bolje pri športnih aktivnostih počutimo v dobrih in kvalitetnih oblačilih, ki sledijo zadnjim modnim zapovedim, je že dalj časa znano vsem športnim zaprisežencem!

Če želiš izgledati trendi in v koraku z zadnjimi modnimi zapovedmi, potem je rešitev preprosta! V vse bolj priljubljeni spletni trgovini Etiketa Shop, kjer je svoje najljubše modne kose kupilo že na tisoče ljubiteljic mode, so sedaj na voljo kvalitetna in cenovno dostopna oblačila za šport in prosti čas.

Modne zapovedi, ki jih narekujejo ljubiteljice športa in zdravega načina življenja

Oblačila, ki jih nosimo za športne aktivnosti že dolgo niso namenjena samo športu, temveč gredo vsi trendi v smeri nosljivih in uporabnih oblačil za vsakodnevne obveznosti in prosti čas. Trendseterke in priljubljene modne blogerke po vsem svetu dokazujejo, da so športna oblačila lahko tudi odličen modni kos, ki ga z lahkoto kombiniramo z ostalimi oblačili. Le zakaj ne bi oblekle špotnih legic, dodale trendi pulover ter superge in se odpravile v mesto?

V letošnjem letu bomo na športnih oblačilih nosili še več mrežastih dodatkov, ki dopolnjujejo tako zgornje kot spodnje dele oblačil. Asimetrični šivi, s katerimi se mrežasti materiali kombinirajo z ostalim materialom športnih oblačil, vam delajo veliko uslugo, saj optično zožijo telo.

Športni retro pridih

Se še spomnite športnih oblačil iz 80-tih, ko so bile v trendu raznobarvne črte in vzorci? Moda se vrača nazaj in nekaj najbolj trendi kosov, je na voljo v Etiketa Gym kolekciji, kjer boste našle takšne, ki jih z lahkoto oblečete tudi izven telovadnice.

Športna oblačila in obutev v zadnjih sezonah postajajo vse bolj modni in vsestransko uporabni kosi, ki jih z lahkoto nosimo za sprehod v mestu, kavo s prijatelji ali za popoldanske aktivnosti v družbi prijateljev in družine. Prav vsestranskost in kvaliteta oblačil, je ključ do uživanja v vsakodnevnih radostih, ki nam jih ponuja življenje.

