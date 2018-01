Nalepka pozor, lomljivo, ni pomagala

V Braziliji rojena glasbenica Myrna Herzog je objavila nazorne fotografije, kako je letalska družba Alitalia popolnoma uničila njeno dragoceno prtljago, 400 let staro glasbilo, ki ga ni mogoče povrniti. Čeprav je bil inštrument v trdem kovčku z nalepko pozor, lomljivo, ga to ni rešilo pred popolnim uničenjem.

"Tako je Alitalia dostavila mojo originalno Lewisovo violo de gamba iz 17. stoletja, po tem ko so mi zagotovili, da jo bodo ročno prenesli na letalo in z njega. Nekdo se je kruto znesel nad njo, videti je, kot bi jo povozil avto," je zapisala razočarana 66-letnica, ki je fotografije delila na družbenem omrežju, da bi opozorila na veliko škodo, ki je nastala med letalskim prevozom.

Viola de gamba je izjemno redko starodavno godalo, podobno violi, ki na dražbah preseže 200.000 evrov.

Glasbenica izraelskih korenin se je na Facebook obrnila, ker njen glas ni dosegel nikogar pri letalski družbi. "Nisem še imela sreče, da bi stopila v kontakt s predstavniki Alitalie, edini dogovor, ki sem ga dobila do zdaj, pa se glasi, da letalska družba ne prevzema nikakršne odgovornosti," je zapisala razočarana Herzogova.

Glasbenica je svojo objavo na Facebooku naslovila "Alitalia sovraži glasbenike" in požela ogromno podpore uporabnikov, ki ne morejo verjeti nesreči, ki se je pripetila Herzogovi in glasbenico spodbujajo, naj proti letalskemu podjetju čim prej vloži tožbo. "To je sramotno, počivaj v miru, viola de gamba, moje srce krvavi," se glasi komentar le enega izmed več deset tisoč užaloščenih, ki so objavo delili.