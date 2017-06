Napredne vrtavke 

Se je manija okrog majhne vrtavke že odvrtela v pozabo? Kitajski proizvajalci igrač že tarnajo zaradi nenadnega upada povpraševanja. Vrtavka, ki so jo izumili kot pomoč avtistom in nemirnim otrokom, pa še naprej pridobiva nove oboževalce, poudarjajo drugi, le da igralce zdaj bolj zanimajo naprednejši in tehnološko dovršeni Fidget Spinnerji.