Nova zgodovina svetovnih borz je napisana! + Brezplačni priročnik za trgovanje na borzi

Močna rast borznih indeksov, predvsem ameriških, katera že dolgo časa ni bila videna, obeležila je konec leta 2016 in začetek leta 2017.

Ali ste vedeli da se zraven indeksov, na svetovni borzi lahko trguje tudi z valutami, zlatom, nafto in delnicami največjih svetovnih podjetij (tako imenovani CFD-ji)?

Na kratko o Dow Jones indeksu

Dow Jones Industrial Average je najstarejši borzni indeks na svetu. Ustanovljen je bil že leta 1896 in združuje 30 največjih ameriških podjetij, s katerimi vrednostnimi papirji se trguje na borzi NYSE. Ta podjetja predstavljajo crème de la crème ameriške ekonomije. Dow Jones je dolgo predstavljal najvišji standard za gibanje cen celotnega trga delnic na ameriških trgih vendar ga na tem mestu v zadnjih 60 letih počasi presega vsepopularnejši borzni indeks S&P500.

Največja rast v zgodovini

Od začetka leta do danes, je indeks Dow Jones zrasel za 4.5%, prejšnji mesec je dosegel svoj zgodovinski maksimum, prebil je mejo 21.000 točke, vendar se je danes vrnil na približno 20.650 točke. Na premikanje cen delnic, ter s tem tudi indeksa, poleg dogajanja, ki se tiče samih podjetij katera sestavljajo ta indeks, na vrednost vplivajo tudi (geo)politični nemiri, vojne, krize, itd., ki predstavljajo tako imenovano sistematično tveganje.

