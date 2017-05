O močni družinski tradiciji, prestižnem šampanjcu, politiki in gospodarstvu

Šampanjec Taittinger je danes sinonim za prefinjenost in eleganco ter velja za enega najprestižnejših šampanjcev na svetu. Za njegovim imenom se skriva bogata zgodovina in močna družinska tradicija stara več stoletij. Hiša Taittinger je namreč ena zadnjih velikih šampanjskih hiš, ki je ohranila neodvisnost in nosi ime svojih lastnikov. S svojimi 288 hektarji vinogradov se umešča tudi med enega največjih proizvajalcev šampanjca v Šampanji in s tem na svetu.

Družina Taittinger že več generacij poleg proizvodnje šampanjca igra pomembno vlogo tudi v gospodarskem in političnem življenju Francije. Kaj kmalu bi se zgodilo celo to, da bi tekma za francoskega predsednika postala zanimiva tudi za ljubitelje šampanjca. Vnuk ustanovitelja šampanjske kleti Pierre-Emmanuel Taittinger je želel postati francoski predsednik, a si je po oddaji kandidature za predsedniške volitve 2017, premislil. Tudi njegov oče Jean Taittinger se je ukvarjal s politiko. Bil je dolgoletni župan Reimsa, eno leto pa celo minister za pravosodje v vladi Georgesa Pompidouja.

Ravno Pierre-Emmanuel Taittinger ima največ zaslug, da je hiša Taittinger ostala v družinski lasti, saj jo je, ko jo je leta 2005 družina zaradi davčnih obveznosti prodala za približno dve milijardi evrov, kmalu odkupil nazaj s pomočjo konzorcija. Njegovo mesto predsednika uprave naj bi počasi prevzela njegov sin Clovis in hčerka Vitalie, ki prav tako delata v podjetju.

Družina ima v lasti grad Château de la Marquetterie, kjer se je zgodba o slovitem šampanjcu pravzaprav začela, ko je leta 1734 premožni tekstilni trgovec Jacques Fourneaux tam vzpostavil vinski posel. Delal je z lokalnimi benediktinski menihi, ki so mu pokazali, kako proizvajati peneča vina. Do leta 1932 je bila hiša Taittinger znana kot Forest-Fourneaux. Danes Taittinger na tem posestvu hrani 18 milijonov steklenic.

Taittinger ima edinstven okus in med drugimi blagovnimi znamkami šampanjca izstopa zaradi visokega deleža chardonnay grozdja, ki ga uporablja v svojih non-vinatge šampanjcih. To, v kombinaciji s tremi letih staranja, daje Taittinger Brut Reserve nežno uravnotežene okuse svežega sadja in medu, skupaj z briljantno zlato rumeno barvo.

Taittinger je redni spremljevalec eminentnih družb povsod po svetu ima pa nekaj zanimivosti o katerih ljubitelji zelo malo vedo:

James Bond ga je opisal kot najboljši šampanjec na svetu

“Martini, shaken, not stirred “ je Bondova značilna pijača. Vendar se zdi, da ima 007 dejansko raje Taittinger. Blagovna znamka Taittinger je namreč Bondov najljubši šampanjec v romanih Iana Fleminga in ima pomembno mesto v filmu Iz Rusije z ljubeznijo. Bond – Sean Connery hladi steklenico Taittingerja v morju, kasneje v filmu pa ga zopet pije med večerjo na Orient Expressu.

Taittinger uporablja zgodovinske jame za cuveeje

Taittinger je našel idealen kraj za staranje svojih šampanjcev. Crayéres iz Reimsa so apnenčaste jame, ki so jih prvotno izkopali Rimljani. Odkrili so jih v začetku 18. Stoletja, sedaj pa jih Taittinger uporablja za staranje svojih prestižnih vin v 4 km dolgem podzemlju.

Taittinger - Največja steklenica na svetu

Taittinger je zasnoval največjo steklenico šampanjca vseh časov in jo poimenoval Sovereign. Steklenica je bila narejena za lansiranje ladje Suverene of the Seas. Ker je bila ladja, v tistem času, največja potniška ladja na svetu, je Taittinger izdelal največji steklenico šampanjca na svetu.

Taittinger - Pijača iz visokih družb

Predvsem znani zvezdniki se po socialnih omrežjih radi pohvalijo s slikami z raznih zabav in dogodkov v družbi šampanjca Taittinger. Na lanskoletni British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) slovesnosti pa je bila BAFTA magnum steklenica šampanjca Taittinger Brut Reserve spremljevalka zmagovalcev.

Taittinger – FIFA Taittinger ima močne športne povezave. Le ta je bil izbran kot uradni šampanjec na FIFA svetovnem prvenstvu v Braziliji. V ta namen je ustvaril posebne spominske škatle s hologramom nogometne žoge.

