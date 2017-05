Obama meni, da je ujetnik selfijev

Barack Obama meni, da je po koncu predsedovanja postal "ujetnik selfijev". (Foto: AP)

"Najtežje pri tem, da si predsednik ZDA, je izolacija," je Barack Obama dejal pred okoli 3000 ljudmi v Milanu, ki so plačali med 650 do 850 evrov, da so se udeležili dogodka.



Oblečen v modro obleko in srajco brez kravate je Obama odgovarjal na vprašanja med sproščenim dogodkom, ki ga je vodil Sam Kass, njegov bivši kuhar v Beli hiši in svetovalec za prehransko politiko.



Obama, ki je drugi mandat končal januarja letos, je povedal, da ga je osem let v Beli hiši naučilo, da je manj zaskrbljen, da pa je bilo kljub temu delo naporno.



"Breme vodenja velja v katerikoli državi. Vendar pa deloma zaradi varnostnega aparata okoli ameriškega predsednika živiš v mehurčku," je dejal. To je sicer "zelo prijazen zapor", a "nimaš svobode gibanja, da bi se sprehodil ali sedel v kavarni, ker so okoli tebe vedno varnostne skrbi", je pojasnil in dodal, da tega ne pogreša.



"Sedaj sem samo ujetnik selfijev, kar pa je skoraj enako slabo," je dodal in se pošalil, da sedaj lahko gre kamor želi, samo če ga ne moti, da "vsaka dva koraka" pozira s tujci za njihove selfije.



Pred tem je na prehranski konferenci v Milanu dejal, da bi ZDA in Kitajska morali voditi boj proti podnebnim spremembam in priznal očitne razlike glede podnebne politike s svojim republikanskim naslednikom v Beli hiši Donaldom Trumpom.



Z udeležbo na konferenci Seeds and Chips - The Global Food Innovation Summit je Obama končal dvodnevni obisk v Milanu, kjer se je med drugim v ponedeljek srečal z bivšim italijanskim premierjem Matteom Renzijem.