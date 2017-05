Originalna nogometna dresa Real Madrida in Juventusa na dobrodelni dražbi

Nogometna dresa Real Madrida in Juventusa, dresa moštev, ki se bosta 3. junija v Cardiffu spopadli v finalu Lige prvakov. (Foto: Aljoša Kravanja)

Dres Real Madrida je iz tekme osmine finala letošnje lige prvakov med Realom in Napolijem, dres Juventusa pa izhaja iz tekme skupinskega dela lige prvakov med ekipama Manchester City in Juventus. Oba dresa imata še poseben pomen, saj ju je sodniška ekipa Damirja Skomine na tekmah prejela v spomin, vsi skupaj pa so se ju odločili darovati za dober namen.

V uredništvu Sveta so se odločili, da bodo izkupiček od dražbe, na kateri bodo dražili oba dresa, podarili v dobrodelne namene. Dobrodelna in družbeno odgovorne aktivnosti so namreč stalnica Sveta na Kanalu A, nogometne zveze, kakor tudi vseh članov nogometne družine. V to družino sodijo tudi sodniki, ki so v preteklosti že večkrat stali ob strani tistim, ki potrebujejo pomoč. Tokrat bosta Zveza nogometnih sodnikov Slovenije in Svet na Kanalu izkupiček od dobrodelne dražbe namenila Zvezi prijateljev mladine Ljubljana – Moste.

Predstavnik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije Jure Praprotnik in Milena Novak, športna novinarka oddaje Svet na Kanal A (Foto: Aljoša Kravanja)

Tako bodo uresničili slogan: Z nogometom izboljšujemo življenja.

Eno od desetih pravil svetovne nogometne organizacije FIFE na področju fair playa je med drugim tudi: Z nogometom izboljšaj svet. Nogomet ima neverjetno moč, ki jo lahko uporabimo za to, da izboljšamo svet. Za promocijo miru, enakosti, zdravja in izobrazbe za vsakogar.



Izboljšajmo svet skupaj!

Sodelujte v dobrodelni dražbi in pošljite:

Za dres Real Madrida: SVET R znesek na 6446

Za dres Juventusa: SVET J znesek na 6446

Izklicna cena za posamezni dres je 250 evrov.

Dobrodelna dražba originalnih nogometnih dresov Real Madrida in Juventusa bo potekala do 3. junija do 24. ure. Pravila in pogoje sodelovanja na dobrodelni SMS dražbi si lahko preberete tukaj.