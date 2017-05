Pablo Francisco: Politike se ogibam, ostalo pa je odprta igra

Stand-up komik in imitator Pablo Francisco je navdušil tudi Slovence. (Foto: Boštjan Tušek)

"Kolegu Steveu Kramerju je Jamie Foxx povedal, kako je ta del Evrope čudovit in res, res je fantastičen, nimam slabe besede. Sicer sem imel nekaj težav z izgovorjavo posameznih imen mest, ki zvenijo kot nekaj iz bara v Vojni zvezd. Malce se držim proč od politike, ker se zdi kot zaklet krog. Inteligentni ljudje se dajejo, kdo bo koga. Vse ostalo pa je odprta igra. Jaz imitiram okoli 25 ljudi, ostalih od skupaj 150 pa prepustim Steveu, ki me uči imitacij. Vsak zna oponašati Arnolda, za Trumpa pa je že malce težje, to obvlada Steve. Rad bi igral v kakšnem filmu, a sem precej zdoma, pa je treba uloviti avdicije. Morda pa v bodoče vidite Pabla Francisca v kakem filmu," je malce optimistično napovedal 43-letnik, ki je tudi Slovence v napolnjeni mali dvorani Tivoli pripravil do huronskega smeha in navdušenih ovacij.





Steve Kramer obvlada preko 120 različnih imitacij. (Foto: Boštjan Tušek)

Njegov humor je poln zvočnih efektov, sam pa jih podaja v legendarnih prigodah, kjer je veliko seksa, norčevanja iz latinsko ameriške kulture, Kitajcev, na meji okusnega pa so njegove šale na račun pritlikavcev ali Parkinsonove bolezni igralca Michaela J. Foxa. ki jih upodobi skozi oči različnih likov. Da pa niso tarče samo drugi, je bilo precej šal tudi na račun njegove vedno bolj vidno nastajajoče pleše, ni se izognil Billu Cosbyju, Eltonu Johnu, Kim Kardashian in še kupu drugih zvezdnikov.





Ivan Šarić je občinstvo osvojil predvsem s šalami na račun odnosov na Balkanu. (Foto: Boštjan Tušek)

Pred njim je zelo uspešno nastopil njegov kolega Steve Kramer, ki imitacij obvlada še parkrat toliko kot Pablo, navdušil pa je z igranjem pesmi na potapljajočem se Titaniku in na ladji, kjer je nastopal pred občinstvom, ki je po njegovih besedah imelo v "povprečju 174 let".



Oba komika je po "mini balkanski turneji" popeljal Spličan Ivan Šarić, poznani voditelj in stand-up komik, ki je kot prvi dodobra ogrel teren in požel hurnoske odzive in navdušenje predvsem po zaslugi šal na račun odnosov na Balkanu, in odnosa med dražavami in ljudmi iz nekdanje Jugoslavije, kar zabeli še s ščepcem odnosov med moškimi in ženskami in že ima zmagovalno kombinacijo - polno dvorano navdušenih privržencev, kar je na nah dosegel tudi v Tivoliju.





Steve In Pablo (Foto: Boštjan Tušek)

Odlomke iz posameznih nastopov si oglejte v posnetkih in kaj še nam je v mikrofon zaupal "tortilla boy" Pablo Francisco!