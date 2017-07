Pahor se je pridružil gorenjskim skavtom in jim pomagal urejati gozdno pot

Predsednik republike Borut Pahor je v Radovljici obiskal skavtski tabor Kvajdej, na katerem več kot 400 otrok en teden spoznava skavtski način življenja. Ob tem je izrekel zahvalo vsem prostovoljcem na različnih področjih in v vseh organizacijah, "ki opravljajo neprecenljivo delo in mlade učijo vrlin in vrednot za življenje".