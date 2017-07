Papež Frančišek svojim obiskovalcem: Ne tarnajte

Papež Frančišek je na vrata obesil napis "vietato lamentarsi," oziroma "tarnanje prepovedano". Napis mu je ob koncu redne tedenske avdience prejšnji mesec podaril psiholog in avtor motivacijskih priročnikov Salvo Noe. "Obesil ga bom na vrata, kjer sprejemam obiskovalce," naj bi mu takrat z nasmehom obljubil papež.

In obljubo je, kot poroča novinar Vatican Insiderja Andrea Tornielli, držal. Le da znaka ni obesil na vrata svojih uradnih prostorov, ampak zasebnih prostorov v Domu sv. Marte, kjer biva.

Znak v drobnejšem tisku opozarja, da so kršitelji tega pravila "podvrženi kompleksu žrtve, ki kvari razpoloženje in zmanjšuje sposobnost reševanja problemov". Nadalje spominja, da se je treba, če želimo doseči največ, osredotočiti na lastni potencial in ne lastne omejitve. "Zato nehajte tarnati in delujte tako, da boste spremenili svoje življenje na bolje," sedaj piše na papeževih vratih.

Papež je znak na svoja vrata obesil po težavnih nekaj tednih, ko se je odločil, da ne podaljša mandata dosedanjemu prefektu kongregacije za nauk vere in svojemu velikemu kritiku, nemškemu kardinalu Gerhardu Müllerju, iz Vatikana pa se je zaradi obtožb o spolnih zlorabah v domačo Avstraliji začasno umaknil tudi skrbnik vatikanskih financ, kardinal George Pell.