Parkeljni se predstavijo: rogati, kosmati in z maskami na glavi

V Goričanah pri Medvodah je potekala 6. Noč parkeljnov, tradicionalna etnološka prireditev, na kateri se je zbralo okoli 400 parkeljnov iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške in Švice. V luči ognjenih zubljev so se sprehodili med množico in predstavili zgodovino ter navade parkeljnov. Barvito paleto rogatih in kosmatih "pošasti" si je ogledalo rekordno število ljudi.