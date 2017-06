Pijani Britanec, oblečen v džihadističnega terorista, strašil ljudi na Hvaru

Idilo je zmotila neokusna šala. (Foto: Thinkstock)

Na Hvaru se je v soboto neki pijani Britanec oblekel v džihadističnega terorista ter vznemirjal turiste in domačine, poročajo hrvaški mediji. Moški je imel na glavi ruto, okoli telesa lažni bombni pas ter v rokah imitacijo puške. S prijatelji je zavil v priljubljeni klub.

"Njegova pojava je šokirala vse, ki so se znašli v njegovi bližini," na spletni strani navaja Slobodna Dalmacija.

Pijani moški je s prijatelji zavil v priljubljeni klub BB. "Kakor hitro so vstopili, se je razpoloženje v baru spremenilo. Vsi so bili šokirani in nervozni," je komentirala očividka Sophie Meszar.

"Najhuje je, da so to Britanci. Teroristični napad v Britaniji je bil grozen. Vedeli so, kakšne reakcije bo to izzvalo. Šlo je za zelo neobzirno dejanje," je prepričana.

"Nisem terorist, sem somalijski pirat! Kasneje gremo na ladjo. Samo zabavamo se," pa je dejal Britanec v neprimernem kostumu, ki ni želel izdati svojega imena.

V imenu cele skupine je kasneje spregovoril eden od njegovih prijateljev. Kot je zatrdil, niso želeli nikogar užaliti, ampak se zgolj zabavati.