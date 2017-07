Piščanici 'blokirali' avstrijsko avtocesto

Piščanci so naredili zmedo na avstrijski avtocesti (simbolična fotografija). (Foto: Reuters)

Tovornjak, ki je prevažal piščance, je svoj tovor izgubil na eni najbolj prometnih avtocest, med Linzem na severu Avstrije in prestolnico Dunaj. Policija je sporočila, da so se kletke z mrtvimi in poškodovanimi živalmi razletele po avtocesti, na tisoče nepoškodovanih piščancev pa se je razbežalo na vse strani.

Delavci so potrebovali kar nekaj časa, da so piščance polovili, avtocesta pa je bila v času jutranje prometne konice nekaj časa zaprta. Dolgi zastoji so nastali tudi v nasprotno smer, saj so si vozniki ogledovali dogajanje.