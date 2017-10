Za pismo s Titanika rekordnih 141.000 evrov

Legendarna ladja Titanik je 14. aprila 1912 zadela v ledeno goro. (Foto: AP)

Pismo je napisal ameriški poslovnež in potnik na Titaniku Alexander Oscar Holverson, in sicer 13. aprila 1912 - en dan preden je v Belfastu zgrajena ladja tragično zadela ob ledeno goro. Gre za edino pismo, doslej znano javnosti, ki je napisano na uradnem papirju z logotipom ladje in je preživelo potop v Atlantik.

Dokument z vidnimi sledmi morske vode je končal v rokah britanskega kupca, ki je na dražbi sodeloval prek telefona. Ime kupca ni znano, naj pa bi šlo za osebo, ki zbira ikonične zgodovinske predmete.

Holverson, ki je na Titaniku potoval s svojo ženo Mary, je pismo napisal svoji materi. Par se je na ladjo vkrcal v Southamptonu in je bil na poti nazaj domov v New Yorku.

Ladja Titanik (Foto: Reuters)

V svojem pismu poslovnež med drugim občuduje ladjo, ki je po njegovih besedah "ogromna" in "opremljena kot luksuzni hotel". Piše tudi, da je na ladji srečal takrat najbogatejšega človeka na svetu, Johna Jacoba Astorja, z ženo. "Videti je kot kateri koli drugi človek, čeprav ima milijone," je pisal. "Na palubi sedita skupaj z nami."

V brodolomu Titanika sta sicer tako Holverson kot J. J. Astor umrla - tako kot še okoli 1500 drugih ljudi, med njimi pa naj bi bilo tudi pet Slovencev. Mary Holverson je preživela. Truplo njenega moža so našli, v njegovem žepu pa v knjižici tudi pismo, ki je tako vendarle našlo pot do naslovnice.

Pred to dražbo je bila rekordna cena za pismo s Titanika 119.000 funtov (približno 132.800 evrov), dosežena aprila 2014. Tudi takrat je šlo za pismo, napisano nekaj ur pred tragičnim brodolomom.

Na sobotni dražbi so sicer prodali še šop ključev, ki so pripadali stevardu v prvem razredu Titanika, za katere so iztržili 76.000 funtov (približno 84.800 evrov). Dve doslej še neobjavljeni fotografiji ladje pa sta kupca stali 24.000 funtov (približno 26.780 evrov).