Ples ob drogu je čedalje bolj priljubljena vadba, nekaj let pa potekajo tudi tekmovanja. (Foto: Miro Majcen)

Prvi so ob drogu plesali moški, kajti ples ob drogu je bila športna, gimnastična disciplina v Indiji že okoli leta 1100, in z njo so moški pokazali svojo moč in vzdržljivost. Nato pa je ples ob drogu postal bolj del zabavne industrije. A zadnja leta se ples ob drogu znova želi uveljaviti kot šport, k temu je pripomogla tudi velika priljubljenost med vsemi, ki si želijo drugačno vadbo.

Katie Coates, ustanoviteljica Mednarodne zveze plesa ob drogu (IPSF), se je po enajstih letih 'boja' z Združenjem mednarodnih športnih zvez (GAISF) končno razveselila vesele novice. GAISF je namreč potrdil ples ob drogu kot športno disciplino in zaradi tega se lahko tudi uradno začnejo spogledovati z olimpijskimi igrami.

"Na začetku 2000 so se ljudje začeli spogledovati s plesom ob drogu kot del fitnesa, in stigma je počasi šla – konec je bilo z visokimi petami in vsak je lahko to imel za vadbo," je komentirala Katie ter dodala, da so se tekmovanja v tej panogi začela na prijateljski ravni, nato pa je želela, da bi disciplina postala tudi uradno priznana. Ob novici, da je ples ob drogu končno priznan kot profesionalni šport pa je dejala, da jim je uspelo nekaj nemogočega: "Občutek imam, da smo dosegli nekaj nemogočega, vsi so mi dejali, da ples ob drogu nikoli ne bo priznan kot šport."



IPSF ima zdaj pod seboj že 25 mednarodnih združenj, vse od Španije, Japonske in Mehke, naslednje leto pa bo medse sprejel tudi ZDA in Kitajsko. Leta 2012 pa je gostil prvo svetovno tekmovanje.

"Ples ob drogu krepi telo na zabaven način in mu omogoča pridobivanje gracioznosti in gibljivosti. Predvsem pa je pravi ojačevalec samozavesti, saj nas pripelje do tega, da se sprejmemo taki kot smo: ranljivi, z napakami, a hkrati močni in sposobni premagovanja fizičnih naporov, pobiranja po padcih, vsakodnevnega učenja in osvajanja novih lekcij. Včasih je napredek hitrejši, drugič počasnejši, a pomembno je, da se premikamo naprej v svojem tempu," je dejala Tina Perko, ki v plesnem studiu poučuje ples ob drogu. Že vse od leta 2009 si z različnimi aktivnostmi (vsako leto prirejajo razstave plesa ob drogu, različne dogodke, kot je The Art of Pole Dance in podobno) prizadeva ples ob drogu v javnosti predstaviti kot šport in umetnost, kot ga razume vsakdo, ki ga trenira ali ga je kdaj preizkusil.

"Zame je Katie postala vzor neomajnosti in dokaz da se vztrajnost ter trud izplačata. Ples ob drogu mi ogromno pomeni in ljubezen do plesa ob drogu me je poganjala že doslej, s to novico pa sem dobila dodaten zagon, motivacijo in spodbudo. Če se je na svetovni ravni zgodil tako pomemben premik, se bom še bolj vztrajno trudila tudi sama, da se bo premaknilo tudi pri nas in ga bo širša slovenska javnost prepoznala kot šport," še navdušeno doda Tina.

(Foto: osebni arhiv)