Po drugi operaciji poginila želva, poimenovana 'šparovček'

Želva je poginila po drugi operaciji ... (Foto: AP)

Četrt stoletja stari želvi, ki so jo poimenovali Omsin (šparovček), so nedavno s sedemurno operacijo odstranili 915 kovancev iz njenega želodca, ki so se v letih življenja in goltanja "novčičev za srečo" v ribniku nakopičili v njej. Tajski veterinarji so odstranili gmoto kovancev različnih valut, ki so tehtali okoli pet kilogramov.



Želva je zdaj po drugi operaciji padla v komo, nato pa je poginila zaradi črevesnih težav. Menda se ji je po prvi operaciji stanje izboljšalo, nato pa je prišlo do zastrupitve krvi.





... ko je doživela akutno infekcijo črevesja in poginila zaradi zastrupitve krvi. (Foto: AP)

Veterinarji predvidevajo, da je odstranitev kovancev iz njenega želodca povzročilo, da je nastal prostor, ki je najbrž prekinil dotok krvi v njeno črevesje. Kar pa se je izkazalo za usodno, saj je nato doživela akutno infekcijo črevesja.



Ljudje so v ribnik kovance različnih valut metali za srečo, veterinarji pa so po prvi operaciji poudarili, da je to "slaba karma", saj je to vseeno mučenje živali.

Iz želodca so ji s prvo operacijo odstranili 915 kovancev. (Foto: AP)