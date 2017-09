Pod gladino: travme malega mesta, ki ga obvladuje reka

Vse odkar je v javnost pricurljala novica, da je Paula Hawkins po uspešnici Dekle na vlaku zopet prijela v roke pero (tipkovnico, če smo čisto natančni), smo jo težko čakali. Slutili, da bo uspešnica in res je. Pod gladino. Roman, ki je pred kratkim izšel pri Mladinski knjigi v prevodu Danice Križman, je napet ravno toliko, kot je bila njegova predhodnica o alkoholičarki Rachel, ki je bančni račun novinarke, rojene v Rodeziji, obogatila za zvrhan koš milijončkov. Ne po naključju, saj je zgodba bralca držala med platnicami do zadnje strani.

In Pod gladino v ničemer ne zaostaja, še več. Ponuja še za kanček bolj temačno zgodbo, v kateri liki niso enoplastni, ženske daleč od popolnosti, dogajanje pa obvladujejo skrivnosti, kakršne je moč najti le v majhnih, strnjenih, zadušljivih mestecih. Twin Peaks med knjigami, le da obličje Laure tu nosijo Libby, Nel, Katie in Lauren.

Pod gladino je izšla pri Mladinski knjigi. (Foto: Mladinska knjiga)

Pod gladino. Druga knjiga britanske avtorice je pripoved o dveh sestrah iz malega kraja Beckford, v katerem skrivnostno (ali pač ne) umirajo ženske. V Tolmunu pogubljenih. Njegova zadnja žrtev je Nel Abbott, ki je tik pred smrtjo na pomoč klicala svojo odtujeno sestro Jules. Hawkinsova pripoved razgalja z različnih zornih kotov, od utopljenk do njihovih družinskih članov, ki vsak na svoj način žalujejo za umrlimi. Kar je na začetku morda malce sitno, saj od bralca terja nekaj potrpljenja, da uvidi v vsakega od (enajstih!) likov.

Ravno to številčno zmedo je avtorici očitalo kar nekaj literarnih kritikov, a vsega vedno pač ne moremo dobiti na pladnju, kajne? Sama menim, da napeta zgodba in njen nepričakovan zaključek poplačata pozorno branje in vztrajanje ob romanu, katerega glavna, resnična »junakinja« pa je pravzaprav – reka.

Reka - skrivnostna, srhljiva, zapeljiva

Da, reka. Reka, ki požira žrtve, pa na drugi strani varuje globoko zakopane skrivnosti družinskih travm. In verjemite, če je (poleg trupel mladih žensk) česa v Beckfordu dovolj, potem so to travme. Travme kot posledica neizrečenih misli, želja, hotenj, občutkov iz mladosti, ki so vsi skupaj (pri)peljali do tragedije. Ne pravijo zaman, da ljudje ne znamo brati misli in da se je zato nujno pogovarjati, izreči, zakričati, če ne gre drugače.

Pod gladino je temačna knjiga, kot naročena za prag jeseni, za ure, ko nebo joče. Ko ima človek občutek, da se vsa voda tega sveta zliva v eno, mistično reko, ki hote ali nehote obvladuje življenja vseh v Beckfordu.

Menda je želela Hawkinsova svojo pisateljsko kariero po nekaj neuspelih poskusih z ljubezenskimi romani že obesiti na klin. Dekle na vlaku ji je skupaj z Jules zagotovo hvaležno, da tega ni storila. In mi, bralci, ki vemo, da »spomini niso trajni ali nesprejemljivi kakor Proustovi kozarci marmelade v shrambi«, z njima. Se pa kljub vsemu ne zmorem otresti občutka, da lahko v kratkem, v res kratkem, pričakujemo filmsko upodobitev »sladke« Jules. In prav tako ne občutka, da je Paula Hawkins roman s tem istim namenom tudi pisala.