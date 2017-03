Pokukajte v življenje Elvisa Presleya

Muzej ponuja celovit vpogled v zvezdnikovo življenje. (Foto: AP)

Priscilla Presley (Foto: AP)

Presleyjeva nekdanja žena Priscilla je ob odprtju dejala, da pridobitev ponuja celovit vpogled v zvezdnikovo življenje. Obiskovalec lahko vidi in tudi sam preizkusi stvari, ki jih je imel Elvis rad oziroma jih je zbiral, je dodala Priscilla, ki je bila s Presleyjem poročena med letoma 1967 in 1973.

Tudi v muzeju so prepričani, da bodo glasbenikovi oboževalci v njem lahko spremljali Elvisovo življenjsko pot skupaj s posebnostmi in zvoki mesta, ki ga je navdihovalo.

Kot so poudarili, bodo obiskovalcem omogočili popoln vpogled v Presleyjevo življenje in delo, pri čemer se bodo lahko seznanili tudi z njegovimi koreninami kot tudi vplivi, ki jih je imel na druge umetnike.

Otvoritvena slovesnost je trajala kar štiri dni, na njej pa so se vrstili nastopi glasbenikov, ki so se poklonili Presleyjevemu življenju in delu.