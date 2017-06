Poleg Bootylicious in Yolo, je nova beseda v Oxfordskem angleškem slovarju tudi Stan iz Eminemove pesmi

Eminem (Foto: Reuters)

The Marshall Mathers LP iz leta 2000 (Foto: Izvajalec)

Raper Eminem je na svoj sloviti album The Marshall Mathers LP iz leta 2000 uvrstil skladbo Stan, ki jo je ustvaril v sodelovanju s pevko Dido. Po novem je beseda stan dobila mesto tudi v Oxfordskem angleškem slovarju.

Razlaga besede stan pravi, da opredeljuje "preveč gorečega oziroma obsedenega oboževalca določenega zvezdnika," poroča britanski BBC. Kot primer rabe je naveden stavek: "Ima milijon stanov, ki so obsedeni z njim in ga imajo za raperskega boga." Oxfordski angleški slovar navaja še, da je besedo mogoče uporabljati kot samostalnik ali glagol.

V pesmi Stan oboževalca, ki je nagnjen k samopoškodovanju, neodzivnost njegovega idola tako razjezi oziroma razžalosti, da z avtom zapelje z mostu. V nesreči umreta skupaj z nosečim dekletom. To prepozno ugotovi Eminem, ko mu končno odgovori na pismo in ga poziva, naj si ne škoduje, nato pa omeni nesrečo, v kateri sta umrla fant in noseče dekle in ugotovi, da je to pravzaprav bil njegov dopisovalec.

Med besedami, ki so jih dodali v slovar, so še Beyoncena Bootylicious ter Drakeov Yolo.