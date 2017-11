Poredni vojaški pilot na nebo narisal velikanski penis

Vojaški predstavniki so tako potrdili, da je njihov pilot na nebu zarisal "obsceno podobo", kar so lahko zaznali lokalni prebivalci, a vojska nad tem ni navdušena, saj naj bi sicer bili "privrženi, da naravo spoštujejo z dostojanstvom".

"V pomorskem letalstvu danes nimamo prostora za nezrele vragolije seksualne narave. Tovrstne zadeve so v popolnem, nasprotju s profesionalizmom, disciplino in odličnostjo, s katerimi se ponašajo naši letalci. Mornarica se z letalsko enoto ponaša z najvišjimi standardi, zato se nam zdi absolutno nesprejemljivo in nima nobene vadbene vrednosti. Opravičujemo se za to neodgovorno in nezrelo dejanje," se je zelo resno odzval njihov predstavnik.

Kakor koli, zadeva je zagotovo narisala nasmeh na obraz marsikomu, saj ni odveč poudariti, da so fotografije kot blisk zaokrožile po svetovnem spletu ...