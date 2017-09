Japonec Ushio Sato je poskušal ukrasti avtomobil, v katerem so bili policisti (simbolična fotografija). (Foto: Reuters)

Na Japonskem je avtomobilski tat poskušal ukrasti vozilo, a je bilo to, na njegovo nesrečo polno policistov. 23-letnega Ushia Sata so prijeli, ko se je poskušal odpeljati z neoznačenim policijskim avtomobilom, je sporočila policija v mestu Numazu, ki drugih podrobnosti ni razkrila.

So pa tamkajšnji mediji poročali, da nesrečni Sato ni opazil, da so bili v nezaklenjenem vozilu, parkiranem na parkirišču, policisti. Poskušal je zbežati, a so ga hitro prijeli. Ali so bili policisti v uniformah in ali so opravljali službene dolžnosti, ni znano.