Poslušalci izbrali našega fotografa Mira Majcna za Ime tedna

Vsak ponedeljek na radiu Val 202 v rubriki Ime tedna s pomočjo glasov poslušalcev izberejo nekoga, ki je "v minulem tednu naredil korak dlje, stopil iz povprečja, dosegel več". Tokrat so med predlaganimi kandidati za Ime tedna poslušalci največ glasov namenili fotografu 24ur.com Miru Majcnu.

Majcen, ki za našo spletno stran pokriva široko paleto dogodkov, je sicer specializiran za koncertno in letalsko fotografijo. Je tudi edini uradni fotograf skupine The Rolling Stones iz Slovenije. Med kandidate za Ime tedna so ga uvrstili po tem, ko je prevec legendarne skupine Mick Jagger njegovo fotografijo s septembrskega koncerta v Spielbergu v Avstriji izbral za naslovno stran na svojem Facebook profilu.

To Majcnovo fotografijo si je za ozadje na Facebook profilu postavil legendarni Mick Jagger. (Foto: Miro Majcen)

'Uspeh je, da lahko počnem, kar počnem'

Majcen se je zahvalil vsem, ki so glasovali zanj. "Vesel sem, da je končno malo bolj izpostavljena tudi fotografska dejavnost, da niso vedno v ospredju le aktualne politične, gospodarske in podobne teme. Tudi fotografija, ki je v današnjem času zelo samoumevna za marsikoga, se lahko izpostavi in se nekaj pove o njej," je komentiral Majcen.

Miro Majcen je Ime tedna. (Foto: Mare Vavpotič)

In kaj je tisto, kar loči dobro fotografijo od slabe? Majcen pravi, da slabe fotografije ni. "Tudi če nekdo slika s telefonom, ki fotografira za sebe doma ali na dopustu, je to za njega dobra fotografija." Zares dobre fotografije pa ni težko prepoznati, še dodaja. "Danes vidimo veliko fotografij vsak dan, a ko se ti kakšna vtisne v spomin, ko izstopa, tisto je potem dobra fotografija. Kaj točno je tisto, kar pritegne – morda kaj tehničnega, morda gre za vsebino. Običajno pa kar vse – nek zanimiv motiv, neka emocija, ki jo pri tebi fotografija vzbudi, nek trenutek, ki si ga mogoče hočeš zapomniti ..."

Majcen je za svoje delo prejel že kar nekaj potrditev in nagrad, med drugim je lani prejel nagrado Festivala Slovenia Press Photo za najboljšo reportažo. Sam pa težko izpostavi, kaj je njegov največji uspeh. "Zame je uspeh to, da imam možnost to delat in da pri tem napredujem. Poleg tega imam vedno večje možnosti delat zanimive stvari, pa tudi vedno več vrat imam odprtih." Si pa vsekakor za velik uspeh šteje tudi sodelovanje s skupino The Rolling Stones.

V svoji karieri je fotografiral velika imena glasbe, med drugim tudi Leonarda Cohena, Madonno ter nekdanja člana zasedbe The Beatles – Paula McCarthneyja in Ringa Starra. "Moja misija v glasbeni fotografiji je ujeti vse te glasbenike, ki so legendarni in jim morda čez 10 let ne bo več med nami."

Poslušalci izbirali med fotografom, režiserko in umetnostnim zgodovinarjem

Poleg Mira Majcna so poslušalci lahko izbirali še med dvema drugima kandidatoma: filmsko režiserko Hano Slak in umetnostnim zgodovinarjem Milčkom Komeljem.

Hana Slak je avtorica filma Rudar, ki je slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja. Gre za pretresljivo resnično zgodbo o zasavskem rudarju, ki ga pošljejo odkopat zazidan rov, tam pa najde posmrtne ostanke usmrčenih po drugi svetovni vojni. Film so te dni začeli predvajati v naših kinematografih.

Umetnostni zgodovinar Milček Komelj je dobitnik letošnjega kritiškega peresa. "Nagrado je prejel za izjemno angažiranje pri raziskovanju slovenske novejše umetnostne zgodovine. V njegovi bibliografiji je najti približno 2000 objav, je pa tudi kot edini slovenski umetnostni zgodovinar redni član Evropske akademije in umetnosti v Salzburgu," so v predstavitvi zapisali na strani Vala 202.