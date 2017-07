Pozor, sluzaste jegulje na cesti

Le kako razložiti to v čistilnici? (Foto: AP)

Ko je gasilska brigada v Oreganu objavila obvestilo "Cesta 101 je polna sluzi, na srečo ni bilo poškodovanih oseb," so vsi zastrigli z ušesi – kakšna sluz? Namreč, voznik tovornjaka, ki je prevažal jegulje, je bil za trenutek nepreviden in skoraj spregledal delo na cesti, zaradi tega je hitro stopil na zavore, medtem pa je iz tovornjaka odletel zaboj, poln jegulj, ki so prestale na osebnem avtomobilu. Ko so jegulje pristale na avtomobilu so zaradi stresa izločile ogromno količino sluzi, ki je prekrila tako avtomobil kot tudi cesto.

Policija je objavila fotografijo nesrečnega avtomobila ter se zraven pošalila "le kako razložiti to v čistilnici?". Na srečo poškodovanih oseb ni bilo, cestna služba pa je potrebovala kar nekaj časa, da jim je uspelo počistiti vso sluz. Policija je kasneje v smehu dodala še vprašanje "zanima nas, kakšen vonj se bo razvil po nekaj dneh vročine" – najbrž ne bo prijeten ...