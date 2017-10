Pravi raj: med čakanjem na letališču lahko crkljate prikupne kosmatince

A post shared by Tucker In The Terminal (@tuckerintheterminal) on Sep 10, 2017 at 10:14am PDT

Losangeleško letališče LAX na prav poseben način skrbi za dobro počutje potnikov – s prikupnimi kosmatinci, ki jih obiskovalci lahko božajo in se otresejo stresa in skrbi, ki jih s sabo nosijo potovanja. V programu je 72 psov, vsi pa so prišli iz zavetišč. V različnih "izmenah" se sprehajajo po terminalih, zaskrbljenim potnikom rišejo nasmeh na obraz in jim pomagajo, da ostajajo mirni, tudi če jih doletijo dolge zamude letov, odpoved leta ali novice o takšnih izjemnih tragedijah, kot je bil strelski napad v Las Vegasu. Kosmatinci imajo tudi uniformo: preprost rdeč telovnik, na katerem piše: Pobožajte me!

A post shared by Airport Therapy Dogs (@airporttherapydogs) on Jul 28, 2017 at 7:10pm PDT

V luči najhujšega strelskega napada v z zgodovini ZDA pa so dozo ljubezni še povečali, saj jo svet resnično potrebuje. Okrepili so število psov za tolažbo potnikov.

"Zaradi nesmiselnega strelskega napada smo povečali število psov za zmanjšanje stresa potnikov (PUP) na terminalih, da tolažijo potnike," so tvitnili.

Njihova gesta in pozitivno sporočilo sta na družbenih omrežjih naletela na odličen odziv, seveda pa so se je najbolj razveselili potniki, ki so jim prisrčni kosmatinci polepšali čakanje na let.

A post shared by Jeff J (@jost_labs_and_love) on Aug 12, 2017 at 6:01pm PDT

A post shared by Meyer Forman - Rescue Poodle (@meyer.of.los.angeles) on Aug 26, 2017 at 5:43pm PDT

S tem programom so začeli leta 2013 in vse od takrat grejejo srca potnikov: