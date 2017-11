Prebijali smo se skozi gozd, poln pasti, in pili čarovniške napitke

Ne le po svetu, tudi Slovenci vse bolj množično praznujemo noč čarovnic, poganski praznik, ki izvira z Zahoda in slavi prehod iz sončne in toplejše polovice leta v temačnejšo in hladnejšo. Pridružili smo se ljudem, ki so to noč prehodili pot po nočnem gozdu, polno pasti, ob tem pa pili čarovniške napitke in jedli čarovniške prigrizke.