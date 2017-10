Prestala devet operacij, da bi bila videti kot Melania: 'Ona je popolna ženska'

42-letna Claudia Sierra pred posegi ... (Foto: YouTube / Inside Edition)

Vneta oboževalka lepote ameriške prve dame Melanie Trump je prestala devet lepotnih operacij, vrednih dobrih 40.000 evrov, da bi ji bila podobna. Njeno preobrazbo je spremljal televizijski program Inside Edition.

42-letna Claudia Sierra iz Houstona v Teksasu je nad svojo končno preobrazbo navdušena. Po zahtevnih operacijah je okrevala več tednov, novo podobo pa ponosno pokazala tudi pred kamerami. "Nadvse obožujem spremembo," je povedala za televizijsko oddajo, ki je spremljala njeno preobrazbo.

in po opravljenih posegih. (Foto: YouTube / Inside Edition)

Ločenka, ki ima za sabo tudi bitko z rakom, je prepričana, da je Melania "najlepša ženska", zato je bila odločena, da postane njena dvojnica.

"Definitivno hočem izgledati kot Melania Trump," je notranja oblikovalka pred drastičnimi postopki zaupala televizijskem programu Inside Edition. "Kaj je pri njej takšnega, kar ne bi marala? Zame je popolna. To je popolna ženska," je dejala.

Pojasnila je, da je bila leta tarča nenehnih kritik in opazk glede svojega videza, zato se je odločila za takšno spremembo, in se po operacijah počuti, kot bi se znova rodila.

Vse življenje se je namreč borila z nizko samopodobo, vse od otroštva so jo zmerjali zaradi velikosti nosu, zaradi las in temnejše polti. "Bila sem drugačna od drugih. Ko otrok sem z lepilnim trakom nos prilepila na čelo, ker sem želela, da bi bil tudi moj takšen kot od drugih deklet. Čeprav so mi starši govorili, da sem lepa, sem pogosto v banji z gobico vneto drgnila kožo., da bi jo posvetlila, saj so druga dekleta imela svetlejšo polt," je dejala.

Mati dveh otrok teh težav nikoli ni prerasla ali pustila za sabo, saj se kritike niso nehale. Kaplja čez rob je bila letos, ko ji je moški na zmenku dejal, da je videti precej starejša, kot je v resnici – in to le malo po tem, ko je premagala raka na dojkah. "To je bil prvi zmenek po kemoterapiji, zlomilo me je. Vedela sem, da želim spremeniti vse na sebi. In z operacijami mi je to uspelo. Popravili so mi nos, ki mi ga je zlomil nasilni nekdanji parter, moje ličnice so dvignili, zmanjšali trebuh, oblikovali mišice, dvignili zadnjico … Nato so mi dali še lasne podaljške, modre leče, popravili zobe, dodelili osebnega trenerja, uredili nohte, lasersko odstranili brazgotine."

Zdaj se končno počuti lepo in je pripravljena, da svoje čustvene težave pusti za sabo. Verjame, da je Melania "močna, vplivna in glamurozna ženska", ki je tudi sama prestala mnogo podobnih bojev. "Vsi jo ponižujejo, a ostaja močna, in to želim, da bi ljudje videli tudi v meni," je dejlala.

Kaj pravite, sta si podobni? (Foto: YouTube / Inside Edition)

"Zelo sem zadovoljna z novim videzom, ko se gledam v ogledalu, ne morem verjeti, da sem to jaz, in ko hodim mimo izložb ali oken, me odsev še vedno preseneti," je pojasnila.

"To je moje ponovno rojstvo. Ko mi je tisti moški dejal, da sem videti starejša, sem spremenila vsak del sebe – nočem več biti tista oseba. Bila je duševna in fizična bitka, ne bom šla nazaj, zdaj sem nova Claudia in preteklost me ne bo več preganjala, ne bom več živela v njej," je odločena.

Po kemoterapijah je bila čustveno izčrpana, osem kilogramov težja zaradi zdravil, in to je njeno samozavest še okrnilo. "Zdaj se spet počutim kot ženska. Ko prebolevaš raka, se počutiš tako slabotno in krhko," je dejala.

"Sem še vedno ista oseba, ampak izboljšana verzija sebe," pravi.

Zdaj lahko po dolgih letih končno za sabo pusti zbadljivke sošolcev. "Fantje, ki so me zbadali, me zdaj vabijo na zmenke. Njihov grozljiv odnos me je mučil do starosti 42 let. Njihovih krutih zbadljivk nisem mogla pozabiti vse do zdaj. Ampak po preobrazbi sem samozavestna. Zdaj bi lahko pristopila do kogarkoli, sploh do tistih, ki so me v preteklosti žalili."

"Zdaj bom pokazala sveti, kdo sem, in začenjam gibanje proti verbalnemu nasilju, v okviru katerega bom govorila otrokom, staršem in ostalim, ki se soočajo z njim. Z zmerjanjem in nadlegovanjem se srečuje veliko ljudi, tako osebno kot na spletu, lahko je tak hudo, da si vzamejo tudi življenje. To se mora nehati," je sklenila.