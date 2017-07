Razkrivamo: Eva se je čez noč pomladila za 10 let!

Eva (42) je čez noč iz svojega obraza izbrisala gube in se pomladila za 10 let s pomočjo tradicionalne skrivnosti, ki v trenutku zgladi kožo na obrazu hkrati pa deluje dolgoročno. Odkritje, ki je preteslo lepotno industrijo je sedaj doseglo tudi Slovenijo. Poročamo o tem kakšne so izkušnje na tisoče Slovenskih uporabnikov!

Vsi si želimo izbrisati leta iz obraza in izgledati čimbolje. Na miljone ljudi po celem svetu išče rešitev, da bi se znebili nadležnih gub in gubic in se za to poslužujejo najrazličnejših krem, kozmetičnih tretmajev ali celo operacij. Tokrat razkrivamo rešitev, ki je že na tisoče Slovenkam in Slovencev pomagala, da so se pomladili čez noč!

Bralka nam je pisala o svoji izkušnji z izdelkom, ki ji je v trenutku pomagal, da se je pomladila in si povrnila samozavest, ki je bila načeta zaradi izraznih in smejalnih gubic, ki so se ji pojavile v zadnjih letih. 42 letna Eva iz Kranja je običajna mama treh otrok in popoln primer pametne potrošnice, ki se je izognila vsem stranskim učinkom in na tisoče evrom stroškov, ki bi jih imela z uporabo lepotnih posegov in kljub temu izbrisala svoje gube in „zavrtela nazaj“ staranje.

V zadnjih mesecih so se po celem svetu pričele širiti govorice o izdelku, ki so ga že leta uporabljale Holywoodske zvezdnice in je bil do sedaj skrivnost. Moški in ženske so poročale o tem kako izkoriščajo najnovejšo tehnologijo pomlajevanja, ki izbriše gube s katerimi so se borili dolga leta. Izdelek, ki je bil predstavljen v TV oddajah Dr. Oz in Oprah je naravnost obnorel svet!

Kljub temu, da so bile govorice vedno bolj glasne so številni uporabniki želeli skrivnost zadržati zase in se niso želeli izpostavljati zato smo se odločili, da razkrijemo to neverjetno skrivnost in jo preizkusimo na lastni koži!

Med raziskovanjem smo naleteli na stotine zgodb o uspehu in rezultati so bili neverjetni!

Kako je mama treh otrok iz Kranja odkrila skrivnost pomlajevanja

Kot večina Slovencev Eva prejema povprečno plačo in si ne more privoščiti vsakega „čudežnega“ izdelka, ki ga zagovarjajo Hollywoodske zvezdnice. Kaj šele, da bi zapravljala za drage lepotne posege. Ker se je Eva obremenjevala z gubami na svojem obrazu je razmišljala celo o potrošniškem kreditu, da bi si privoščila injekcije botoksa ali celo facelift. Po številnih zgodbah o nevarnih učinkih takšnih posegov se je Eva odločila, da poišče varno in cenovno ugodno rešitev, ki bi pokazala prave rezultate.

Po ogledu dokumentarca o obnavljanju in pomlajevanju celic je Eva odkrila popoln izdelek znanega proizvajalca krem in odkrila skrivnost pomlajevanja. Rezultati so bili šokantni in primerljivi z rezultati, ki bi jih lahko dobili samo v lepotnih ordinacijah za ceno 3000€ ali več!

Ko smo odkrili Evino pretresljivo zgodbo na internetu smo se odločili, da je pomembno, da njeno zgodbo delimo z našimi bralci in bralkami, ki želijo izbrisati trdovratne gube in nazaj zavrteti čas. Ta rešitev ni samo zakrila gub ampak je tudi zategnila kožo na obrazu. Spremenila je njeno življenje in mi upamo, da bo spremenila tudi vaše.

Odkrili smo na Evino skrivnost in ugotovili, da je podobnih zgodb na tisoče. Skupni imenovalec... Lifting Tone!

Lifting Tone je obnorel svet. Zaloge komaj dohajajo povpraševanje. Ljudje stojijo v vrstah za nakup.

Eva je odkrila, da je skrivnost do pomlajevanja celic posebno koncentriran ekstrakt Planike in Sireka. Napredna formula, ki je postala pravi hit 2013 spreminja kako se vaša koža obnaša na samem nivoju celic! Posebno koncentrirana formula omogoča zategovanje postarane kože. Ko se odstrani vrhnji sloj kože se pokaže mlada, mehka in gladka koža, ki se skriva na vašem obrazu. Lifting Tone nato poskrbi, da ta koža ostane navlažena. Med raziskovanjem najboljših izdelkov za pomlajevanje kože je Eva odkrila tudi, da je bil serum Lifting Tone z uporabo ekstraktov najkvalitetnejših sestavin res skrivnost Hollywoodskih zvezdnic saj vsebuje močne antioksidante, vlažilne sestavine in vitamine.

„Na podlagi mojih raziskav sem vedela, da lahko Lifting Tone prinese neverjetne rezultate. In dejstvo, da so cene seruma kljub omejenim zalogam dosegljive je velik plus! Nikoli si nisem mislila, da lahko nekaj dosegljivega tudi navadnim smrtnikom doseže boljše rezultate kot številne drage luksuzne rešitve.“ - Eva

Evina zgodba o tem kako je izbrisala 10 let iz svojega obraza nas je šokirala

„Moram priznati, da sem nasedla že številnim 'hitom' in 'čudežnim izdelkom', ki so se čez leta pojavljali na trgu in na televiziji. Na žalost rezultati nikoli niso bili tako dobri, kot so jih obljubljali. Nato pa sem nekega dne med gledanjem dokumentarca o Vrhunskem serumu Lifting Tone odkrila učinek, ki ga imenujejo „instant lifting“ učinek. Najprej sem bila zelo skeptična zato sem se lotila temeljitega raziskovanja in med raziskovanjem prišla do številnih zgodb o uspehu in kliničnih raziskav.To me je prepričalo, da sem se odločila in Lifting Tone tudi preizkusila.

Kako sem začela? Med raziskovanjem izvlečkov planike in sireka sem odkrila, da je večina zgodb o uspehu prihajala iz strani ljudi, ki so te sestavine uporabljali v obliki seruma Lifting Tone. Ta izdelek ima namreč zelo visoko koncentracijo aktivnih sestavin in antioksidantov. Ne vsebuje samo posebno koncentriranih izvlečkov teh rastlin ampak še številne druge, ki pomagajo pri boljši vpojnosti kreme in so znane kar kot „facelift v kozarčku“.

Tako sem se odločila za preizkus!

Eva se je odločila, da z nami deli svojo neverjetno zgodbo o pomlajevanju.

Moji rezultati 14 dnevnega pomlajevanja in moje navdušenje!



Dan 1:

Navodila za uporabo so priporočala, da se Lifting Tone nanese zjutraj in zvečer. Prvi dan uporabe Liftin Tone sem bila presenečena kako čudovit občutek je imel serum na mojem obrazu. Moja koža je bila takoj čutiti „zategnjena“.

Občutila sem kot, da je bila čisto vsaka pora na mojem obrazu čvrsta. Ne vem kako občutek drugače opisati. Čutila sem globoko, toplo, žgečkanje na mojih licih, okoli mojih oči in na čelu. Pogledala sem se v ogledalo in opazila rahlo rdečico moje gube pa so takoj izgledale manjše in manj izrazite. Moja koža se je svetila in videlo se je, da je končno spet navlažena in hranjena tako kot je treba. Ta čudovit občutek je trajal cel dan.



Dan 5:

Po 5 dneh uporabe Lifting Tone sem bila šokirana nad neverjetnimi rezultati.

Drobne linije, pore in večje gube so bile vidno zmanjšane v velikosti!

Presenečena sem bila nad rezultati in počutila sem se dobesedno 20 let mlajša. Bilo je kot, da gledam kako moje gube izginjajo pred mojimi očmi.



Dan 14:

Po 14 dneh uporabe so moji dvomi in skepticizem izginili... Izginile pa so tudi moje gube!

Izrazne gube na mojem čelu in viseča koža na mojem vratu, pa tudi starostne pege na obrazu, so bile manj opazne in so celo izginjale. Še nikoli se nisem počutila tako pomlajeno. Moja koža je bila zares „zategnjena“.

Po uporabi Lifting Tone za nekaj tednov je moja koža ostala takšna kot sem si jo želela. In ne samo to... še izboljševala se je. Nekega dne sem opazila, da je koža postala takšna kot sem jo imela 15 let nazaj!

Nekega dne so me moje prijateljice začele spraševati če sem imela facelift ali celo poizkusila botoks.

Po koncu tega preizkusa lahko brez sramu zatrdim, da Lifting Tone priporočam vsem!

Ne bi mogla biti bolj zadovoljna z rezultati.



Moje gube so izgunile. Počutim se 10 let mlajša in moja samozavest je popolnoma prenovljena!

Če ste še vedno skeptični o učinkih te skrivnost za pomlajevanje morate serum preprosto preizkusiti sami. Rezultati so neverjetni če sledite navodilom. Ko boste končali s svojim preizkusom prosim komentirajte pod člankom in nam povejte kakšne rezultate ste dosegli z uporabo izdelka in kako vaši prijatelji in prijateljice komentirajo vašo neverjetno preobrazbo!

Na spodnji povezavi je dosegljiva posebna ponudba, ki je na voljo samo našim bralcem.

