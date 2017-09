Redki avtohtoni rastlini grozilo, da jo bodo zasuli odpadki, zdaj jo selijo na Debeli rtič

Redka slovenska avtohtona rastlina navadni kaček je bila zadnjič najdena v Slovenski Istri sredi 20. stoletja. Ko je že kazalo, da je rastlina povsem izumrla, pa jo je pod kupom odpadkov v Ankaranu ponovno našel Jože Lango iz Izole. Občina in naravovarstveniki so se zavzeli zanjo in jo preselili v botanični park na Debeli rtič.