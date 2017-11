Rekordna cena za Odrešenika

Sliko so prodali za rekordno ceno. (Foto: AP)

500-let staro sliko Kristusa, ki je po prepričanju strokovnjakov (a ne vseh) nastala izpod rok Leonarda da Vincija, so na dražbi v New Yorku prodali za rekordnih 382 milijonov evrov. Slika je znana pod imenom Salvator Mundi - Odrešenik sveta. Gre za najvišjo ceno na dražbi za katerokoli umetniško delo.

Prodaja je potekala okoli 20 minut, šlo je za napeto telefonsko tekmovanje. Dražbena hiša Christie je začetno ceno za delo postavila pri 83 milijonih evrov. Vodja držabe Jussi Pylkkanen je nabito polni sobi dejal, da gre za zgodovinski trenutek, cena je takrat bila 170 milijonov evrov, nato je v dogajanje posegel dražitelj po telefonu in ceno z 282 dvignil na 297 milijonov, nato so se cene še nekaj časa počasi dvigovale po dober milijon, nato pa je cena poskočila do končne 339 milijonov, skupaj s prispevki pa bo moral anonimni kupec za sliko odšteti 382 milijonov evrov. V sobi se je razlegel aplavz.

Leta 1958 so to isto sliko na dražbi v Londonu prodali za 50 evrov. Takrat so sliko še pripisovali nasledniku da Vincija in ne samemu mojstru, čigar najbolj znana slika je zagotovo Mona Lisa. Leonardo da Vinci je umrl leta 1519, obstaja manj kot 20 njegovih slik. Sliko Salvator Mundi, ki je tudi edina v zasebni lasti, naj bi naslikal po letu 1505.

Niso pa vsi strokovnjaki prepričani, da je Salvator Mundi res da Vincijevo delo. Eden izmed kritikov je za BBC celo dejal, da je bila slika že tolikokrat spraskana in ponovno pobarvana, da istočasno zgleda in nova in stara.

Dražbena hiša Christie se s tem ne strinja in so delo predstavili kot največje umetniško odkritje 20 stoletja. Ko se je slika leta 2005 znova pojavila, je požela ogromno pozornosti, saj je bila označena kot ''izgubljeni Leonardo''. Ob odkritju je veljala za ponaredek. Bila je namreč prepleskana, nekdo je portretu celo dodal brado. Šele leta 2011 so jo prepoznali kot resnično delo genija da Vincija in jo restavrirali. Zaradi odstranjevanja debelih slojev dodatne barve, je slika dobila posebno patino. Okvir, na katerem je platno napeto, pa so v vseh teh letih nekoliko načeli črvi.

Pred štirimi leti je sliko za slabih 108 milijonov evrov kupil ruski zbiratelj Dimitrij Rivolovjev, a takrat je šlo za zasebno kupčijo. Nekoč je slika pripadala tudi kralju Karlu I. Angleškemu.

Do zdaj je rekord najdražje slike prodane na dražbi držala Picassova umetnina alžirske ženske, ki so jo prodali za 135 milijonov evrov.