Rekordno število kolesarjev s ponyji znova osvajalo Vršič

S kultnimi kolesi so se znova povzpeli na Vršič. Večinoma je šlo za stara kolesa, opaziti pa je bilo tudi nova, saj so letos ponyje znova začeli izdelovati. (Foto: POP TV)

Kultni ponyji ter množica kolesarjev in kolesark v retro opravah so danes zavzeli Kranjsko Goro, vsi z enakim ciljem: da z majhnimi kolesi osvojijo najvišji prelaz v Sloveniji. Vzpon na 1611 metrov visoki Vršič je vse prej kot lahka naloga, saj je treba premagati 13,5 km z 801 višinskim metrom, ob tem pa se spopasti z naklonom do 10,8 odstotka ter 24 s kockami tlakovanimi serpentinami.

Veliki zmagovalec tretjega vzpona na Vršič s kultnimi ponyji pa je Primož Jurak. Gorski kolesar Jurak je progo iz Kranjske Gore na Vršič potreboval 44:30 minute, kar je nov rekord dogodka Red Bull Goni Pony. V ženski konkurenci je bila najhitrejša nekdanja profesionalna kolesarka Laura Šimenc s časom 52:10 minute.

Jurak je bil na koncu najhitrejši med vsemi, ciljno črto je prečkal v 44:30 minute, kar je nov rekord. Lani je še en gorski kolesar Boštjan Hribovšek ustavil uro pri 45:26 minute.

Med hrabrimi osvajalci Vršiča, teh je bilo letos rekordno število, sta bila letos tudi selektor slovenske kolesarske reprezentance Andrej Hauptman, sicer edini Slovenec z medaljo na članskih svetovnih prvenstvih doslej, ter slovenski profesionalni kolesar Kristijan Koren, ki je v pred šestimi dnevi v Milanu končal dirko po Italiji.

Ko so kolesarji in kolesarke ponyje prignali na vrh Vršiča, se spočili, nadihali, okrepčali in pozabavali, pa jih je čakal še en precej adrenalinski dogodek: spust v dolino.