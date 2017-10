Rene in njegova varuška iz otroštva poustvarila fotografijo izpred 38 let

Facebook se je izkazal za odlično orodje pri iskanju ljudi, katerih vezi so se pred desetletji pretrgale. V komaj treh dneh je namreč nekdanji profesionalni alpski smučar Rene Mlekuž prek družbenega omrežja našel gospo, ki je zanj skrbela, medtem ko je smučal na Kaninu. "Vem samo, da je bila iz okolice Bovca ali Tolmina," je septembra zapisal ob objavi fotografije iz otroštva, ob kateri se je vedno spraševal, kdo je gospa, ki je zanj skrbela, ko je pri komaj treh letih smučal na Kaninu.

In Reneju se je nasmehnila sreča, ko je nekdo na družbenem omrežju gospo s fotografije prepoznal: "To je Irena iz Starega sela pri Kobaridu."

42-letni nekdanji smučar je gospo nemudoma poiskal, in že ko se mu je oglasila, dobil kar solzne oči. Zdaj pa je doživel nepopisno srečo, ko sta se po 38 letih končno videla v živo in objela. Ganjeni Rene je z gospo Ireno posnel fotografijo, podobni tisti iz otroštva, ob njej pa zapisal: "No, pa sva se dobila! Objela. Pogovorila. Za vse za nazaj. Še zdaj ne morem verjet, da sem skupaj z vašo pomočjo in na pobudo prijatelja dejansko našel to čudovito žensko, ki mi je ostala v spominu od leta 1980, ki je zame skrbela le en dan. Skoraj neverjetno, glede na to, da nisem poznal ne njenega imena ne kraja, od kod prihaja. Nor občutek. Hvaležen za novo prijateljstvo!"

"Gospa je ista, ti pa si malo zrasel," so se pošalili številni in čestitali za srečno snidenje, nekateri pa so opazili eno pomanjkljivost, da mu okoli vratu manjka piščalka, ki jo je Rene nosil na originalni fotografiji. Pošalili so se, da bi smučarki as ob spuščanju po belih strminah zaradi svoje hitrosti še vedno moral opozarjati nase s takšno piščalko.