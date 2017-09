Rene Mlekuž s pomočjo objave a Facebooku našel 'gospo s Kanina'

Nekdanji vrhunski smučar Rene Mlekuž je prek družbenih omrežij in s pomočjo medijev iskal žensko, ki je zanj skrbela, ko je kot triletnik smučal na Kaninu. "Dala mi je jesti, me oblekla, ko je bilo mrzlo, in slekla, ko je posijalo sonce. Vem samo, da je bila iz okolice Bovca ali Tolmina. Ker še nisem znal dobro vijugati po smučišču, sem v ustih imel piščalko, da sem lahko opozoril ostale smučarje, da prihajam in da so se mi lahko pravočasno umaknili," je zapisal pod objavo sebe v objemu neznane gospe, ki pa zdaj ni več neznanka, saj je ugotovil, kdo je ta prijazna gospa.

"Našli smo jo oziroma našla me je! Kakšen dan! Že od jutra me trese in se smejim. Priznam, da sem dobil solzne oči, ko sem zjutraj prebral njeno sporočilo. Kakšni neverjetni občutki, sploh jih ne znam opisati. Kot da bi našel sorodnika, ki ga nisem videl 38 let," je na svojem Facebookovem profilu zapisal Mlekuž in dodal, "čeprav sva z gospo preživela zelo malo časa, mi je poleg Kanina in piščalke ostala v spominu do danes. Niti slučajno si nisem mislil, da bom s to objavo pognal takšno akcijo, kot se je na koncu izkazala. Res hvala vsem, ki ste se kakorkoli vključili v iskanje te krasne gospe. Rečem lahko le, da komaj čakam, da se srečava in da jo objamem."

Morda pa se bosta Rene in iskana gospa srečala 'na mestu zločina' – na Kaninu, kjer bosta obujala spomine na Renejeve smučarske začetke in njeno neverjetno skrb zanj.