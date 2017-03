Resen intervju zmotili otroci, polomija pa je postala uspešnica na internetu

Resen intervju s strokovnjakom za južnokorejsko politiko Robertom Kellyjem so med javljanjem v živo za britansko televizijo BBC prisrčno in nerodno zmotili njegova otroka in žena. "Mislili smo, da je bila to katastrofa in s tem konec mojega nastopanja na kateri koli televiziji," je dejal Kelly. A namesto tega je polomija postala uspešnica na internetu in dobila celo nadaljevanje.