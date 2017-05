Reševalci iz jame pri Sežani rešili psa 

Kuža se je razveselil reševalca. (Foto: Robert Anžič)

Bil je dovolj majhen, da so ga na površje lahko potegnili v vreči. (Foto: Edvard Gregorčič)

Jamarski reševalci so se sinoči podali v jamo na Brundlovem partu pri Sežani, v katero je padel pes.

Jamarski reševalec Marko Erker je za 24ur.com pojasnil, da so lastniki psa pogrešali že dva dni, ko se je izgubil na sprehodu, in odkrili so ga v globokem breznu, tako da ni šlo brez pomoči jamarskih reševalcev.

Akcije se je udeležilo več članov jamarskih centrov iz Sežane, Postojne, Novega mesta, Velenja in Kranja. Po psa, ki je padel oziroma zdrsel kar 40 metrov globoko, so se spustili trije jamarji, ki so štirinožca nato dali v vrečo in ga potegnili na varno.

''Kuža je bil zelo vesel, ko je prvi reševalec prišel do njega,'' je dejal Erker in dodal, da se je akcija srečno končala že v 15 minutah.

Na površju ga je nato že čakal tudi veterinar, ki je potrdil, da je imel kosmatinec veliko srečo, saj je bil nepoškodovan.