Ruski zdravilec Maksim Osipov ne obljublja čudežev, pa vendar se zgodijo ...

Najboljše rezultate dosega na področju ortopedije, obolenj kosti, hrbtenice, sklepov, pri revmi in artritisu, glavobolih in migrenah, dihalnih boleznih, astmi, psihičnih težavah, depresiji, stresu, možganski kapi in sladkorni bolezni. Pomaga tudi ljudem, ki imajo diabetes, stabilizira slinavko, pomaga razbiti kamne v ledvicah... Uspehe dosega tudi pri situacijah, kjer so mentalne težave, kot je primer pri Downovem sindromu in pri avtistih.

Otrok po terapijah zadržuje pogled, postane malo bolj razumen, njegov center koncentracije postane močnejši, prav tako center motorike. Pri otroku ena terapija traja od pet do deset minut, pri odraslem pa do ene ure.

"Rezultati zdravljenja niso odvisni od mene, odvisno je od človeka, ki ima težave in njegovega sodelovanja na tretmaju. Nekateri ljudje pridejo terapijo le gledat, drugi poslušat, nekateri pa pridejo s precej zaupanja in takrat rezultat tudi dosežemo. Večini odraslih lahko pomagam do delne ali popolne ozdravitve. Pri otrocih je delež popolnih ozdravitev izrazito višji in znaša okoli 95 odstotkov."

Ruski zdravilec Maksim Osipov, ki opravlja terapije v Ljubljani, je specializiran za zdravljenje z energijo, zato je njegov delovni naziv energoterapevt. Njegovo delo je na videz sila preprosto – v nas prižge iskro, ki sproži val sprememb, pri nekaterih celo cunami pozitivnih sprememb in nas tako pospremi na samostojno pot samozdravljenja. Vse temelji na zakonih kvantne fizike, pravi Osipov. Ima to sposobnost, da lahko aktivira človekovo naravno danost samozdravljenja.

Ko energija ponovno brez ovir steče po telesu se prične postopek čiščenja in zdravljenja. Osipov zadevo primerja z zapornicami na jezu, ki se dvignejo in povzročijo, da voda naenkrat pljuskne po strugi. "Na moje dotike in bližino se ljudje zelo različno odzivajo. Nekateri čutijo trzljaje, druge vleče v eno ali drugo smer, občutijo vročino, mravljinčenje, nekateri celo bruhajo… Vse, kar se dogaja s telesom, pa je normalno." Sicer se v večini, okoli 90 oziroma 95 odstotkih, ljudje na terapijo odzivajo pozitivno in so po terapiji dobro razpoloženi.

Na vprašanje ali mora biti človek, ki prihaja k njemu pripravljen na spremembe, Osipov odgovori: "Zdravniki uradne medicine in zdravniki narodne medicine, vsi želimo človeku pomagati, ampak če ta ne spremeni način življenja, mu ne moremo. Ravno zaradi določenega načina življenja je tudi prišlo do težav, in če tega ne bo spremenil, ne bo imel pozitivnih rezultatov. K ozdravitvi mora pristopiti celovito, od načina prehranjevanja, fizičnih aktivnosti in želje, da nekaj dni nameni za čiščenje svojega telesa: čiščenje ledvic, jeter in črevesja. Vse to moramo upoštevati za spremembe na bolje, ker je današnje življenje polno pesticidov, toksinov, nečistih materij, ki jih vnašamo v telo. Poznam ljudi, ki so pili le vodo in nekaj malega zdravilnih rastlin, povedali so mi, da je njihovo telo vseeno izločalo črne koščke, strupe, katerim smo izpostavljeni."

Zdravljenje na celostnem počutju duše in telesa

Maksim Osipov je navkljub tridesetletni praksi in izkušnjam skromen in knjiga vtisov, v katero ljudje, ki so se odločili poiskati pomoč v alternativni medicini, zapisujejo svoje izkušnje in vtise po zdravljenju, govori sama za sebe.

Zdravi v kompletu, saj se ukvarja z vzrokom porušenega človeškega ravnovesja. Zdravljenje izvaja na vseh nivojih, celostnem človeškem počutju duše in telesa. Ob preprostem, prijaznem zdravilcu, dvomi o zdravljenju brez tablet, injekcij ter skalpelov, hitro splahnijo. Njegovo sposobnost cenimo tudi Slovenke in Slovenci, saj je med nami gostoval že kar nekajkrat.

Njegovi uspehi so neverjetni, in marsikje, kjer je delal in še vedno dela, ga ljudje slavijo in imenujejo ''čudodelec''. Veliko je hvaležnih staršev, ker je pomagal njihovim otrokom, mnogo pa tudi odraslih, ki so ozdraveli brez operacije. In seveda so tu še tisti, ki jih je uradna medicina odpisala, pa so vendarle ozdraveli.

Nihče ti ne more pomagati, če si tega ne želiš sam

Na pogled mladosten in nadvse preprost zdravilec meni, da ni bolezni, ki se je ne bi dalo pozdraviti ali ublažiti, vendar pa je princip zdravljenja drugačen, kot smo ga vajeni sodobni ljudje. "Najprej je treba odstraniti vzroke in šele nato posledice bolezni. Nerad se hvalim, ampak imam rezultate z ljudmi, ki povsem sodelujejo, imam tudi rezultate z ljudmi, ki manj sodelujejo, trudim se, da so v kratkem času naše seanse, pozitivni rezultati, ampak vsakemu človeku ne moreš ugoditi."

Ni posebnega pravila glede zdravilstva, pravi Osipov, vsekakor pa je pri zdravljenju največ odvisno od psihičnega stanja posameznika, pravzaprav koliko se je kdo pripravljen sprostiti in prepustiti njegovim rokam, s katerimi lahko odkrije težave posameznika, njegovim možganom in vibracijam. Kljub pomembnim priznanjem, kakršni sta zlata medalja za najboljšega zdravilca na mednarodnem kongresu Elita in diploma zlate roke za najboljšega zdravilca v Rusiji, ostaja skromen, saj zase pravi, da ljudem samo pomaga znova vzpostaviti porušeno ravnovesje, da se potem pozdravijo sami.

Izkušnje:

Maksim Osipov

"Imela sem zlom hrbteničnega vretenca, in ko sem hodila, se mi je v glavi vrtelo. Glede na to, da sem malo starejša, nisem imela občutka varne hoje. Po tretmajih pri Maksimu Osipovu lepo hodim, nimam več vrtoglavice, pravzaprav nobenih težav."

Tatjana Kastelic

"Imel sem prometno nesrečo in dvojni zlom noge ter poškodovano hrbtenico. Zaradi tega sem imel stalne bolečine v hrbtenici. Pred 20 leti mi je en kiropraktik hrbtenico naravnal in imel sem 5,7 let mir. Potem sem ponovno šel k enemu Japoncu in je nekaj časa bilo v redu. Pozneje sem hodil k različnim terapevtom, a ni bilo nič bolje. Nato sem našel Maksima Oispova in sva hrbtenico "uredila". Z njegovo pomočjo in s prehrano, ki sem jo sam uravnaval, ker sem imel sečno kislino, sem za svoja leta povsem normalno aktiven in lahko cele dneve slikam. Se pravi, da se lahko, če imaš težave s hrbtenico, s kombinacijo pravilne prehrane in primerne terapije postaviš na noge. Jaz sem se!"

Anton Kastelic

"Naravnali ste mi hrbtenico. Zdaj z lahkoto hodim in diham ter uživam življenje! Hvala vam! Popolnoma zaupam vašemu zdravljenju! "

Zdenka Rataje

"Sin Niko ima diagnozo epilepsija in cerebralna paraliza. Z vašim zdravljenjem smo pričeli v marcu 2013. Po enem mesecu je EEG pokazal boljše rezultate, Niko je začel razpirati dlani rokice in krčiti nogice k sebi. Vedno, ko pridemo od vas je Niko zelo razposajen in tudi zaspi in spi bolje. Hvala vam iz srca, ker ste nam vlili upanje, da se bo stanje lahko tudi izboljšalo, kar se z vašo pomočjo že."

Mateja - Nikova mami



