Šaljivec ga je prijavil na novice o skupini Nickelback: 'To. Ni. Smešno'

Republikanskega senatorja Nebraske Bena Sasseja je za nos potegnil 83-letni senator Orrin Hatch. (Foto: AP)

Republikanski senator Nebraske Ben Sasse je na Twitterju zapisal, da ga je nekdo prijavil na mailing listo kanadske skupine Nickelback. "Kdorkoli je vse moje račune prijavil na prejemanje več različnih novic skupine Nickelback: To. Ni. Smešno," je zapisal 45-letnik. Od več različnih klubov oboževalcev te skupine je naenkrat začel prejemati novičke o bendu in njihove fotografije.

Skrivnostni šaljivec pa se je kmalu kar sam razkril – to je bil 83-letni senator Utaha Orrin Hatch. "Nisem želel, da to zamudiš," je tvitnil v odgovor, zraven pa pripel fotografijo skupine, ki krasi naslovnico njihovega novega albuma.

Sasse pa ni bil prvič žrtev takšne "krute potegavščine", nekdo mu je isto storil že februarja, ko je oče treh otrok tvitnil: "Nekdo me je pravkar prijavil na mailing listo Nickelbackov". In kako je 83-letni šaljivec vedel, iz česa se ponorčevati? Sasse je že večkrat tvital o svojem odporu do te nesrečne skupine, ki je pogosto sinonim za nekaj najslabšega na glasbeni sceni in je deležna številnih norčevanj. Med drugim je šaljiva Kanadska policija decembra lani sporočila, da bo, kdor bo za volanom pijan, moral za kazen poslušati skupino Nickelback.

Sasse je aprila svoje sledilce prosil, naj kupijo njegovo novo knjigo, če ne bo začel tvitati besedila omenjenega benda.