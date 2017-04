Skulptura noseče Beyonce narejena iz sira. Okusno?

Umetnik David Bradley je dobil precej nenavadno naročilo, in sicer je izdelal skulpturo iz sira v podobi noseče Beyonce. Izdelek so predstavili v Londonu na festivalu sira in vina ''Festival East Village Cheese and Wine''.



Bradley je sodeloval s podjetjem The Robin Collective in strokovnjakinjo za kipe, narejene iz hrane, Jacqui Kelly. Skupaj so ustvarili izdelek v pevkini podobi, ki so mu nadeli ime Brie-oncé. Za celoten izdelek so potrebovali 28 ur dela in 20 kilogramov sira. Izdelek je reprodukcija fotografije, ki jo je Beyonce objavila na Instagramu 1. februarja in z njo sporočila novico, da pričakuje dvojčka.

''Z vami bi radi delili ljubezen in veselje. Tokrat smo bili blagoslovljeni kar dvojno. Zelo smo hvaležni, da se bo naša družina povečala kar za dva člana, hvala vam za lepe želje,'' je pevka zapisala pod fotografijo, na kateri je v spodnjem perilu in s tančico na glavi pokazala zaobljen trebušček.



Pevka je zaradi te objavljene fotografije na Instagramu podrla tudi nov rekord. Kajti njena fotografija je v samo 11 urah dobila skoraj osem milijonov všečkov, do danes pa jih ima več kot 10 milijonov.