Slovenca pri Trumpu: Donald je želel, da se pogovarjamo slovensko, rad je poslušal naš jezik

Donald Trump je rad poslušal naš jezik, se srečanj z njim in z Melanio, takrat še Knaus, spominjata Davorin Kračun in njegova soproga. Med letoma 2000 in 2004, ko je bil Kračun slovenski veleposlanik v Združenih državah, so se večkrat sestali. Trump ju je povabil tudi na svoje posestvo in ju gostil na svojem razkošnem letalu.