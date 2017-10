So turški arheologi zares odkrili Miklavžev grob?

Turški arheologi domnevajo, da so našli grob svetega Nikolaja, ki ga danes poznamo kot enega od dobrih mož, ki obdarujejo otroke - pri nas je to Miklavž, v nekaterih drugih kulturah pa božiček. Nedotaknjeno grobnico so odkrili pod cerkvijo svetega Nikolaja v kraju Demre v pokrajini Antalya, poroča BBC.

Demre je zgrajen na ruševinah Mire, kjer naj bi sveti Nikolaj živel v 4. stoletju. Ta svetnik naj bi bil pokopan v Miri, vendar naj bi italijanski trgovci leta 1087 njegove posmrtne ostanke odnesli v Bari, ko so tedaj grško mesto Mira zasedli Turki.

Takrat so kristjani svetega Nikolaja že častili zaradi njegove radodarnosti in skromnosti.

Cerkev svetega Nikolaja v Demreju je priljubljen romarski kraj, kjer naj bi k zadnjemu počitku položili Nikolaja. Arheološka izkopavanja na tem območju potekajo že 20 let.

Miklavž je prvi od decembrskih svetih mož. (Foto: Damjan Žibert)

Direktor spomeniškega urada v Antalyi Cemil Karabayram je dejal, da so nedavne znanstvene in tehnološke raziskave razkrile obstoj nedotaknjene grobnice pod cerkvijo.

"Svetišče na temeljih cerkve je v dobrem stanju. Domnevamo, da do zdaj ni bilo poškodovano. Vendar je težko vstopiti vanj, ker so na tleh kamni z motivi. Te kamne bi morali vsakega posebej oluščiti in nato odstraniti," je pojasnil Karabayram.

Prav tako je dejal, da so med preučevanjem starih dokumentov našli zapise, ki pravijo, da so kosti, ki so jih v 11. stoletju odnesli v Bari, pripadale drugemu duhovniku.

Pri zadnjih izkopavanjih sodeluje osem arheologov, opremljenih s skenerjem CT in georadarjem. "Oči sveta bodo uprte sem. Trdimo, da je sveti Nikolaj pokopan v tem svetišču, ki je nepoškodovano. Smo v zadnji fazi. Če bodo rezultati, bo turizem v Antalyi dobil velik zagon," je dodal Karabayram.

Nikolaj iz Mire, znan tudi kot Nikolaj iz Barija, Nikolaj Barijski, sveti Nikolaj in sveti Miklavž, je bil krščanski škof. Rodil se je leta 270 v Patari, umrl pa je 6. decembra 343 v Miri. Posebej je bil znan po svoji darežljivosti.

Na Slovenskem mu pravimo Nikolaj, predvsem ko govorimo o njem kot o zgodovinski osebnosti, Miklavž pa ga imenujemo, ko govorimo o njem kot o dobrem možu, ki otrokom prinaša darila v začetku decembra.