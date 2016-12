Star je že 391 let, preživel je napad na Hirošimo in še vedno raste

V ameriškem botaničnem vrtu kraljuje prav poseben pritlikavi japonski beli bor, ki so ga preoblikovali v bonsaj. Drevesce prihaja iz Japonske in ima za sabo zelo dolgo in nenavadno zgodbo. Drevo je namreč preživelo atomsko bombo leta 1945. Na Hirošimo je leta 1945 bombnik oboroženih sil ZDA vrgel bombo, poimenovano Mali deček, ki je uničila mestno središče in povzročila okoli 140 tisoč smrtnih žrtev. Med redkimi preživelimi so bili člani družine Yamaki in dotični bonsaj.



To pa še ni vse, bonsaj je bil namreč v družini več generacij in letos šteje že častitljivih 391 let.

Umetnost gojenja bonsajev izvira iz Kitajske, nato pa se je preko Koreje vzgoja teh dreves selila tudi na Japonsko. Prevod japonske besede bonsai pomeni drevo v posodi. Skozi vrtnarske oblikovalske posege se drevesce v miniaturni obliki. Redno obrezovanje pa poskrbi za počasno rast, obliko in velikost pa se mora držati določenih pravil.