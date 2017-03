Štruklji z malo drugačnim razgledom

Če bi se morali za štruklje povzpeti na 1488 metrov nadmorske višine, bi jih pojedli z manj slabe vesti. Ampak, če se za njih sprehodimo le do Pogačarjevega trga, ne teknejo čisto nič manj. Kar 18 let so bili štruklji nagrada pohodniku za dobre pol ure hoje na Kofce, zdaj pa se bodo z njimi lahko sladkali tudi v prestolnici.