Tako je videti eden največjih na svetu, 476-karatni diamant

V Sierri Leone so izkopali 476-karatni diamant, ki je 29. največji doslej najden na svetu, so sporočile tamkajšnje oblasti. Vrednost diamanta še ni znana. Marca so sicer v Sierri Leone izkopali 709-karatni diamant, ki ga bodo decembra prodali na dražbi.

Oba diamanta so našli v provinci Kono. "To kaže na velik potencial mineralnih virov na območju," je povedal generalni direktor državne agencije za rudnike Sahr Wonday.

476-karatni diamant je izkopala družba Meya, ki je že dobila dovoljenje vlade za izvoz, prodali naj bi ga na mednarodni dražbi.

Vlada Sierre Leone pa je prejšnji mesec odločila, da bodo decembra na mednarodni dražbi v New Yorku prodali tudi 709-karatni diamant, ki so ga izkopali marca. Gre za največji diamant, najden v državi v zadnjih 50 letih. V svetovnem merilu pa se uvršča med 10. in 15. mesto.

V zadnjih letih so se sicer ti dragi kamni iz simbola lepote, bogastva in moči spremenili tudi v simbol vojne in kriminala. Z njimi so povezane tudi državljanske vojne v Angoli, Sierri Leone in Demokratični republiki Kongo. Diamante, ki jih uporniške skupine nezakonito prodajajo na mednarodnem tržišču, so zato dobili ime "krvavi diamanti".