To je lepa poljska sodnica, ki je obnorela nogometni svet

Svet nogometa postaja vedno lepši. Poleg lepih nogometašev ga polepšujejo tudi nogometne sodnice. Trenutno se največ govori o poljski nogometni sodnici Karolini Bojar, ki je postala prava svetovna senzacija. 20-letnica, ki študira pravo v Krakovu, je namreč neverjetna lepotica ter atletinja. Konec oktobra so jo med sojenjem ujeli na tekmi v Krakovu in njeno fotografijo objavili na družabnih omrežjih. Fotografija je takoj postala viralna. Pod objavo je avtor fotografije zapisal: "Kako lepo je v Krakovu." Zdaj, ko je postala znana tudi v tujini, se je o svojem delu razgovorila za poljsko televizijo TVN24, med drugim tudi o tem, kako nogometaši reagirajo, ko izvejo, da je glavna sodnica na zelenici.

Runda jesienna taka jest �dc37 Fot. @instafotopyk ❤️ #referee #football #match A post shared by Karolina Bojar (@bojarmeow) on Oct 23, 2017 at 7:26am PDT

Karolina Bojar je mlada nogometna sodnica. (Foto: ENEX)

"Ženska pomirja moškega. To pomeni, da nogometaši niso agresivni do mene in so posledično manj agresivni drug do drugega," odgovarja 20-letna rjavolaska, ki bi lahko bila vrhunska manekenka, tako zelo lepa je, a se je raje odločila za atletiko in nogomet. "Ženske imamo to prednost, da tudi v zelo napetih situacijah med tekmo ohranimo mirno kri, tudi takrat, ko moškim zavre in postanejo agresivni."

"Trudim se, da se veliko smejim in da sem v dobrih odnosih z igralci. Nikakor jih ne želim kontrolirati in omejevati. Ključno je sodelovanje. To je najboljši način za gradnjo dobrih odnosov in spoštovanja," na vprašanje o tem, ali jo nogometaši spoštujejo, odgovarja študentka prava. "Na splošno me nogometaši pozitivno sprejmejo. Na začetku se pozdravimo in ne glede na to, da je med tekmo kar veliko situacij, ko se nogometaši ne strinjajo s sodniškimi odločitvami in je marsikdo lahko zaradi tega agresiven, vedno poskrbim, da je vsaj začetek tekme prijateljski."

Vzornica Bojarjeve je 38-letna nemška nogometna sodnica Bibiana Steinhaus, ki trenutno sodi tudi na tekmah nemške Bundeslige. (Foto: AP)

Bojarjeva pravi, da je nogomet njena strast. "Kaj me je navdušilo, da sem postala sodnica? Najprej to, da je to zelo adrenalinsko delo in velik izziv. Nobena tekma ni enaka. Ni nikakršne rutine. Ničesar ne moreš načrtovati od začetka do konca in to je zame najpomembnejše."