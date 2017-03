Madalin Giorgetta iz Avstralije je navdušena nad fitnesom in telovadbo, na svojem Instagram profilu tako redno objavlja fotografije, in trenutno ima že več kot 250 tisoč sledilcev.

28-letna Madalin pa se je odločila, da bo pokazala tudi drugo plat, in sicer, kako hitro se lahko zmanipulira fotografijo: "Dekleta, ki jih vidite na Instagramu, po svetu ne hodijo z eno nogo upognjeno,usločenim hrbtom in zategnjenimi trebušnimi mišicami ... V resničnem življenju ni nihče v takšni drži. Zato nočem vedno kazati samo teh navidezno popolnih fotografij, hočem, da vidite, kakšna sem v resnici in si rečete, da sem ti podobna ..."

Ob neki fotografiji pa je napisala, da je potrebnih samo 30 sekund in že je videti popolno, a vse je le iluzija: "30 sekund in sem čisto spremenjena ... V resničnem življenju nisem videti tako ... To, kar vidite na Instagramu, ni resničnost ..."

Nato pa je objavila še videoposnetek, na katerem pokaže, kako se postavi, da je videti bolje: "Takšno je pač človeško telo ..."