Tortilla boy je pred vrati, krčevit smeh prinaša Pablo Francisco

Svetovno slavo je Pablo Francisco pred leti dosegel z vokalnimi imitacijami zvezd, kot so Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Keanu Reeves, Jerry Springer, Celine Dion in mnogi drugi. Vsi, ki obiščejo njegove šove, so navdušeni nad popolno transormacijo v filmske zvezde, pevce, prijatelje in družino. Gledalce na svojih nastopih pelje v domišljijski svet akcijskih filmov in prodajalcev tortilj, ali pa jih spontano popelje v zgodbe, ki mu jih ponudi pogled na občinstvo.

Pri Pablu pa ne govorimo zgolj o zvezdi odrov. Je nesporni YouTube fenomen, saj njegovi posnetki dosegajo tudi po 100 milijonov ogledov. Večina nas je že bila s Pablom v nočnem klubu, uživala ob malce prilagojenem napovedniku filma ter obnemelo opazovala, ko Pablo menja osebnosti kot kameleon. Poleg internetnega uspeha je gostoval v številnih oddajah in na najbolj prepoznavnih televizijskih mrežah, saj je do današnjega dneva eno najbolj prepoznavnih in temeljnih imen komične imitacije.

Foto: Tomas Whitehouse

Pablo Francisco v Ljubljano prispe v nedeljo, 7. maja, zvesto slovensko občistvo pa bo spravljal v krčevit smeh v Mali dvorani Hale Tivoli, od 20. ure dalje. Vstopnice si lahko zagotovite na vseh Eventim prodajnih mestih in spletnem mestu Eventim.si.

